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Де Дзерби переманил фарт Луческу и отскочил. В группе ЛЧ Динамо будет труднее. Аудиомнение #110
Справедливости, случаю и везению вообще по барабану друг на друга
FCSD
Обсуждаем ответный поединок между "Шахтером" и "Монако" плюс жеребьевку группового этапа ЛЧ. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Если кратко, то не стоит искать логику в футболе. Не понимаем, почему Де Дзерби путает чистейший отскок с яйцами и характером, просим руководство "Шахтера" приобрести адекватную замену Степаненко, а игроков команды – бить по воротам. Называем Роберто догматиком, анализируем сформированные квартеты ЛЧ для украинских грандов, прикидываем шансы – еще больше мыслей внутри подкаста.
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