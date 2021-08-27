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Де Дзерби переманил фарт Луческу и отскочил. В группе ЛЧ Динамо будет труднее. Аудиомнение #110

Лига Чемпионов
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Справедливости, случаю и везению вообще по барабану друг на друга

Де Дзерби переманил фарт Луческу и отскочил. В группе ЛЧ Динамо будет труднее. Аудиомнение #110

FCSD

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем ответный поединок между "Шахтером" и "Монако" плюс жеребьевку группового этапа ЛЧ. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Если кратко, то не стоит искать логику в футболе. Не понимаем, почему Де Дзерби путает чистейший отскок с яйцами и характером, просим руководство "Шахтера" приобрести адекватную замену Степаненко, а игроков команды – бить по воротам. Называем Роберто догматиком, анализируем сформированные квартеты ЛЧ для украинских грандов, прикидываем шансы – еще больше мыслей внутри подкаста.

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В статье: Сергей Кривцов Андрей Пятов Марлос Лига чемпионов Динамо (Киев) жеребьевка Шахтер (Донецк) Монако Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Витао Подкаст Аудиомнение Аудио Жеребьевка ЛЧ Подкасты UA-Футбол
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