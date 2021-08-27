Де Дзерби переманил фарт Луческу и отскочил. В группе ЛЧ Динамо будет труднее. Аудиомнение #110

Обсуждаем ответный поединок между "Шахтером" и "Монако" плюс жеребьевку группового этапа ЛЧ. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Если кратко, то не стоит искать логику в футболе. Не понимаем, почему Де Дзерби путает чистейший отскок с яйцами и характером, просим руководство "Шахтера" приобрести адекватную замену Степаненко, а игроков команды – бить по воротам. Называем Роберто догматиком, анализируем сформированные квартеты ЛЧ для украинских грандов, прикидываем шансы – еще больше мыслей внутри подкаста.