Волшебный зигзаг удачи. Акценты зрителя на игре Шахтера с Монако

Неделю назад, после того как нам удалось сорвать куш и унести ноги из казино в Монте-Карло, я писал:

"Шахтер" сыграл не "по-шахтерски"… Самое время заводить нашу извечную мантру: игра забывается, результат остается… По-видимому, опять будем удерживать свое бесценное завоевание… Я называю это скромным обаянием прагматизма. Но тогда мои аплодисменты в случае общего успеха команды де Дзерби будут такими же жидкими, потонув в громе ваших".

Что я сейчас и делаю, несколько раз вяло хлопнув в ладоши для порядка. Без "браво" и, упаси Боже, без "бис". Ведь нам исключительно повезло вчера выиграть. Повезло больше, чем на выезде. Могло, конечно, повезти и иначе – в послематчевой харьковской рулетке, но Фортуна распорядилась так. Это был воистину джекпот, за шесть минут до лотереи.

Матч получился еще немного более зрелищным, чем в Монте-Карло, а заслуги "Шахтера" в этом было еще меньше. До 74-й минуты, когда команда де Дзерби забила свой первый гол, у нее не было ни единого шанса.

Хотя самой голевой комбинации с участием Исмаили, Траоре, Патрика и Марлоса следует отдать должное: исполнили с блеском. К слову, за исключением африканского форварда, ровно та же старая гвардия, что вытащила игру в Генке. Проблему вижу в том, что этот эпизод так и остался уникальным – больше по-настоящему воротам "Монако" мы не угрожали ни разу.

Победный гол, как по мне, пришел буквально из воздуха. Захваленный донельзя в прессе (я так и не понял пока, за что именно) юный Мудрик после своего появления на поле отличался таки похвальной целеустремленностью, но не более. Раз за разом он лихо втыкался в оборонительные порядки соперника, где успешно и вязнул. Но в очередной раз это принесло плоды.

Хороший втык даром не проходит. Перехват мяча у Мудрика Агиларом внезапно катастрофически трансформировался в меткий удар по своим воротам. Занавес. Знатоки футбола, возможно, скажут: это не случайность, результат принесло давление, и бла-бла-бла. Болельщикам вообще, извините, по барабану: главное – что мяч пересек линию ворот. А вот у зрителя осадочек остался.

Ведь у "Монако" было восемь (!) реальных возможностей забить. И команда Ковача "наиграла" на победу в Харькове еще более убедительно, чем дома. Но пала жертвой нереализации моментов, как "Заря" в Вене. Однако там, извините, и у соперника их было в достатке. "Шахтер" же забил дважды, создав один голевой момент за два часа.

Всего, если считать полумоменты в Монте-Карло, у нас их было четыре против четырнадцати. И при этом мы дважды выиграли. Логика уехала и просила ее не будить. Ладно, штангу на 38-й минуте в Харькове опускаем: все равно через минуту "Монако" счет удвоил. Забудем, при желании, и ту, что помогла Трубину в гостях на 82-й. Но сам решающий гол – это было нечто!

Помимо прочего, в штрафной "Шахтера" во второй половине второго тайма дважды имели место спорные для судейства эпизоды. И если на 72-й, с участием Витао, по мнению моего консультанта Юстаса, все было более-менее кошерно, то на 88-й - с Майконом ситуация получила следующий комментарий: "Меня терзают смутные сомнения. Все-таки в ногу попали".

Англичанин Тейлор сомненьями не терзался, и ВАР его совесть тоже не омрачал. Стало быть, проехали. Так или иначе, но вам не кажется, что "Шахтер" продрался в эту Лигу чемпионов на честном слове и на одном крыле? Не чучелом и не тушкой, но с изрядной долей везения. А что он будет делать в группе? Продолжать играть в Италию? Да простит меня Италия: нынче она уж не та.

Тройка самых заметных игроков матча, на мой взгляд, выглядит так. Фигура первая – Бен Йеддер с его дублем и еще двумя возможностями забить. Фигура вторая – Фолланд, запомнившийся как на ударной позиции, так и в подыгрыше, и принявший участие в первом голе.

В составе "Шахтера" не нашлось никого, кто бы сравнился с Пятовым, в активе которого три зачетных сэйва во втором тайме, когда команда проигрывала.

Еще раз. Если бы результат в футболе определяла формальная логика, "Шахтер" проиграл бы оба поединка. По моим подсчетам и наблюдениям, в один мяч на выезде и в парочку – дома. Однако команда де Дзерби реализовала практически все, что могла. И даже то, что смогла не она.

Но для зрителя-дилетанта, помимо реализации, слагаемыми этого успеха видятся индивидуальное мастерство игроков (особенно в первой игре), неувядаемость "сенаторов" имени Луческу и везение, и еще раз везение. Это на поверхности, а глубинные процессы пущай специалисты исследуют.

А жизнь "Шахтера" при де Дзерби, уж не сочтите за каламбур, но по-прежнему вроде зебры. Даже в локальных соревнованиях. Возьмем дуэль с "Монако". Дебют поединка в Монте-Карло – белая полоса. Затем – сплошная черная, растянувшаяся на оставшиеся полтора тайма там плюс первые полтора в Харькове. И, наконец, белая – здесь же, в концовке.

Но это, конечно, если забыть о том, что в промежутке между двумя голами "Шахтера" были сэйвы Пятова (на 82-й минуте), Марлона (на 90-й) и того же Пятова (на второй компенсированной). То есть, все могло бы завершиться раньше и плачевнее. И если не придавать значения абсолютной случайности победного мяча – а кроме него в овертайме ничего и не было. Мы ждали пенальти…

Но случился этот волшебный немыслимый зигзаг удачи – и мы в Лиге чемпионов! (Снова положенная порция несмелых аплодисментов). А там жить станет лучше, жить станет веселей? Мне скажут: сегодня важнее всего результат, а игру тренер поставит уже в ходе сезона. Да я как бы и не спорю. Просто я – наивный зритель, живущий сегодняшним днем, здесь и сейчас.

И вчера, по большому счету, меня порадовали только первый гол "Шахтера" и результат на табло.