Шахтер забил самый поздний гол украинских клубов в еврокубках

Мяч, забитый защитником "Монако" Рубеном Агиларом в свои ворота на 114-й минуте матча с " Шахтером " (2:2), стал самым поздним для украинских команд за все годы выступления в еврокубках.

Прежний рекорд был установлен 7 лет назад бразильским легионером "Металлиста" Клейтоном Шавьером, который в домашнем поединке харьковчан с польским "Рухом" в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы поставил победную для желто-синих точку на 105+1-й минуте.