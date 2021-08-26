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Шахтер забил самый поздний гол украинских клубов в еврокубках
Горняки забили на 114-й минуте
Мяч, забитый защитником "Монако" Рубеном Агиларом в свои ворота на 114-й минуте матча с "
Прежний рекорд был установлен 7 лет назад бразильским легионером "Металлиста" Клейтоном Шавьером, который в домашнем поединке харьковчан с польским "Рухом" в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы поставил победную для желто-синих точку на 105+1-й минуте.
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