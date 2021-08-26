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Алан Патрик: Здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки все-таки преодолел Монако

Алан Патрик: Здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна

Новина українською

После поединка с "Монако" (2:2) полузащитник "Шахтера" Алан Патрик ответил на вопросы журналистов.

– Вы сыграли много матчей как в Харькове, так и в Киеве. Как вам поддержка стадиона, есть ли желание вернуться и проводить домашние поединки именно в Харькове?

– Мы провели здесь очень много запоминающихся поединков и одержали немало памятных побед, было даже несколько трофеев. Конечно же, об этом стадионе только наилучшие воспоминания. Чувствовали поддержку болельщиков, что нас заряжало идти вперед и добиваться победы. Да, здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна.

– Как удалось после неубедительного первого тайма вернуться в игру? Де Дзерби сказал, что у команды есть сердце и яйца, согласен?

– Да, соглашусь с Мистером. Первый тайм давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут, потому что соперник очень силен физически. Своим прессингом "Монако" не давал нам пересечь центр поля и показать наш стиль. Но сейчас уже можно сказать, что мы смогли пройти через эти страдания, скорректировать игру и во втором тайме выйти, перевернуть все и показать привычный футбол. Но первый тайм был непростым.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Монако
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Zapp Brannigan (Київ)
26.08.2021 в 18:09
Ну так би і залишалися там! Дійсно, підтримка набагато сильніша, ніж у Києві! Нафіга вам Олімпійський?
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+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 18:18
Кинутое шахтьором харьковское быдло, на коленях, умоляет чужой клуб переехать в Харьков.... Я в ШОКЕ...
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0
0
prostors (Вольногорск)
26.08.2021 в 17:44
Вот и играйте там, там где вас хорошо встречают.
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+5
0


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