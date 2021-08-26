Алан Патрик: Здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна

После поединка с "Монако" (2:2) полузащитник "Шахтера" Алан Патрик ответил на вопросы журналистов.

– Вы сыграли много матчей как в Харькове, так и в Киеве. Как вам поддержка стадиона, есть ли желание вернуться и проводить домашние поединки именно в Харькове?

– Мы провели здесь очень много запоминающихся поединков и одержали немало памятных побед, было даже несколько трофеев. Конечно же, об этом стадионе только наилучшие воспоминания. Чувствовали поддержку болельщиков, что нас заряжало идти вперед и добиваться победы. Да, здесь очень приятно играть, поддержка в Харькове всегда прекрасна.

– Как удалось после неубедительного первого тайма вернуться в игру? Де Дзерби сказал, что у команды есть сердце и яйца, согласен?

– Да, соглашусь с Мистером. Первый тайм давался нам очень непросто, мы буквально страдали 45 минут, потому что соперник очень силен физически. Своим прессингом "Монако" не давал нам пересечь центр поля и показать наш стиль. Но сейчас уже можно сказать, что мы смогли пройти через эти страдания, скорректировать игру и во втором тайме выйти, перевернуть все и показать привычный футбол. Но первый тайм был непростым.