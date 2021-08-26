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Шахтер забил свой 400-й гол в еврокубках

Лига Чемпионов
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Подсуетились Мудрик и Агиляр

Шахтер забил свой 400-й гол в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в плей-офф квалификации ЛЧ прошел "Монако", сыграв в Харькове со счетом 2:2.

Определяющей в противостоянии с французским клубом стала результативная атака, которую в дополнительное время разогнали Степаненко, Фернандо и Мудрик, а завершилась она пасом Михаила и автоголом Рубена Агиляра.

Этот гол стал для "Шахтера" 400-м в еврокубковой истории.

Предыдущий юбилейный мяч (300-й) был забит Тайсоном 10 марта 2016 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" (3:1).

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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