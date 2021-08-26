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Шахтер забил свой 400-й гол в еврокубках
Подсуетились Мудрик и Агиляр
shakhtar.com
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Определяющей в противостоянии с французским клубом стала результативная атака, которую в дополнительное время разогнали Степаненко, Фернандо и Мудрик, а завершилась она пасом Михаила и автоголом Рубена Агиляра.
Этот гол стал для "Шахтера" 400-м в еврокубковой истории.
Предыдущий юбилейный мяч (300-й) был забит Тайсоном 10 марта 2016 года в матче 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" (3:1).
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