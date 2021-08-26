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Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ

Лига Чемпионов
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(6 голосов)

"Ман Сити" и ПСЖ в одной группе!

Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ

Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A Группа B Группа C Группа D
"Манчестер Сити"
"Пари Сен-Жермен"
"Лейпциг"
"Брюгге"		 "Атлетико" Мадрид
"Ливерпуль"
"Порту"
"Милан"		 "Спортинг" Лиссабон
"Боруссия" Дортмунд
"Аякс"
"Бешикташ"		 "Интер" Милан
"Реал" Мадрид
"Шахтёр" Донецк
"Шериф"

Группа E Группа F Группа G Группа H
"Бавария"
"Барселона"
"Бенфика"
"Динамо" Киев		 "Вильярреал"
"Манчестер Юнайтед"
"Аталанта"
"Янг Бойз"

"Лилль"
"Севилья"
"Зальцбург"
"Вольфсбург"

 "Челси"
"Ювентус"
"Зенит"
"Мальме"

Онлайн жеребьёвки

20:25 На этом у нас теперь точно всё. Спасибо, что следили за жеребьёвкой вместе с нашим онлайном. Всем пока!

20:24 Лучший игрок прошлого сезона Лиги чемпионов - Жоржиньо. Он также из "Челси".

20:19 Жеребьёвка не завершена, но раут продолжается. Лучшим тренером прошлого сезона Лиги чемпионов стал Томас Тухель из "Челси".

20:14 "Шериф" сыграет с "Шахтёром" в одной группе!

20:12 "Динамо" попало в группу к "Баварии", "Барсе" и "Бенфике" Романа Яремчука!

20:08 Стартует жребий корзины номер четыре! Здесь у нас киевское "Динамо"!

20:07 Эрлинг Холанн из Дортмунда - лучший нападающий прошлого сезона Лиги чемпионов!

20:04 Команды из третьей корзины получили свои группы. "Шахтёру" снова достались "Интер" и "Реал". К "Ман Сити" и ПСЖ попал "Лейпциг", а в группе G продолжают формировать самый странный квартет: "Лилль", "Севилья" и "Зальцбург".

19:57 Бранислав Иванович тут же вытаскивает "Шахтёр", который попадает в группу к "Интеру" и "Реалу"!

19:56 Стартует жребий третьей корзины!

19:55 Нголо Канте из "Челси" - лучший полузащитник прошлого сезона Лиги чемпионов!

19:52 Ух, ну жребий второй корзины был очень горячий! "Ман Сити" попал в одну группу к ПСЖ, "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Атлетико", "Спортинг" + Дортмунд в C, "Интер" снова сыграет с "Реалом", "Барса" и "Бавария" сыграют в группе Е, МЮ будет мстить за поражение в финале ЛЕ "Вильярреалу", "Лилль" + "Севилья" пока самая скромная группа, последний квартет формируют "Челси" и "Юве". Визуально удобно увидеть группы чуть выше над онлайном в табличках.

19:46 И тут же стартует жеребьёвка второй корзины ЛЧ!

19:45 Рубен Диаш из "Ман Сити" признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги чемпионов!

19:42 Итак, корзина 1 прошла процедуру жеребьёвки. "Ман Сити" пошёл в группу А, "Атлетико" в группу В, "Спортинг" - группа С, "Интер" - группа D, "Бавария" - группа Е, "Вильярреал" - группа F, "Лилль" - группа G, "Челси" - группа Н. Визуально по группам распределение вы можете увидеть чуть выше в нашем онлайне.

19:37 Нам представляют участников первой корзины. Так что в ближайшие минуты мы уже узнаем группы для первых восьми участников ЛЧ.

19:34 Рассказывают нам о процедуре жеребьёвки. Надеюсь, хотя бы после этого перейдут к тому, ради чего мы здесь все собрались.

19:28 Есть ещё одна номинация. Эдуар Менди признан лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

19:22 Награду президента УЕФА уже вручили, теперь приглашают на сцену Бранислава Ивановича и Майкла Эссьена - оба экс-игрока "Челси" будут помогать при проведении жеребьёвки.

19:15 Первая номинация - Награда президента УЕФА Александера Чеферина. Её получает игрок сборной Дании Симон Кьер, а также медики, которые спасли жизнь Кристиана Эриксена на недавном чемпионате Европы. Всё мы помним ту историю, которая, к счастью, завершилась без жертв.

19:00 Церемония стартовала! Начинается событие с нарезки моментов прошлого сезона.

18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучший футболист сезона
Лучшая футболистка сезона
Лучший тренер в мужском футболе
Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

17:30 Несколько слов по поводу корзин. Как мы знаем, жеребьёвка не полностью слепая, а клубы разбиты на четыре корзины согласно своему рейтингу УЕФА. Киевляне, увы, сейчас в числе аутсайдеров, а "Шахтёр" будет жеребиться с третьей корзины. Хотя, понятно, это всё условно, ведь с каждой корзины можно вытащить вариант от уровня "всё очень плохо" до "нужно брать шесть очков". Кстати, вот корзины. А вы уже в комментариях можете расписать, какие группы считаете наиболее приемлемыми.

Корзина 1 Корзина 2
"Челси" Лондон
"Вильярреал"
"Атлетико" Мадрид
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Интер" Милан
"Лилль"
"Спортинг" Лиссабон		 "Реал" Мадрид
"Барселона"
"Ювентус"
"Манчестер Юнайтед"
"Пари Сен-Жермен"
"Ливерпуль"
"Севилья"
"Боруссия" Дортмунд

Корзина 3 Корзина 4
"Порту"
"Аякс"
"Лейпциг"
"Аталанта"
"Зенит"
"Шахтер" Донецк
"Зальцбург"
"Бенфика" Лиссабон		 "Бешикташ"
"Динамо" Киев
"Шериф" Тирасполь
"Брюгге"
"Янг Бойз"
"Милан"
"Мальме"
"Вольфсбург"

17:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию жеребьёвки групп Лиги чемпионов! Само событие начнётся в 19:00, а в ближайшие два часа мы расскажем, как будет проходить церемония, а также о наградах, которые собирается раздавать УЕФА. Для начала мы напомним, что следить за жребием можно не только благодаря нашему тексту, но и в стриме UA-Футбол, который доступен в видеоплеере ниже.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мальме Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Ювентус (Турин) Бешикташ (Стамбул) Аякс (Амстердам) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Брюгге Шериф (Тирасполь) Барселона Янг Бойз (Берн) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Зенит (Санкт-Петербург) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Севилья Порту Вильярреал Манчестер Юнайтед Зальцбург Милан РБ Лейпциг Вольфсбург Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль
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Комментарии (208)
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Wertu098 (бамбас )
26.08.2021 в 22:02
Как обычно Динамо списали)) но они сыграют лучше шохтьора! Можете спокойно скринеть)))
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
26.08.2021 в 21:58
Итак, Шахта:Железобетонное 3 место с замашкой на 2е. Интер, обыграть без шансов, он сейчас очень силен, Реал выглядит приемлимо в игре, но шахта может с ними пободаться, Шериф должны укатывать в обоих матчах.Далее Динамо:4 место, но можно пободаться за 3е. С Баварией без шансов и это факт. Барса сейчас не впечатляет, только Депай показывает игру и чуток Гризман, можно пытаться где-то откатать ничейку. Бенфика прямой конкурент, с ПСВ не впечатлили, играть и размениваться победами можно. П.с. обоим нашим удачи, у Шахты чуток больше шансов на весну, у Динамо их меньше. Как-то так, вроде объективно.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.08.2021 в 21:41
Шахтер вряд ли повторит прошлогодний успех, а вот третье место думаю гарантировано. Динамо будет сложнее, в прошлом году были венгри, а в этом куда более серьезная Бенфика, но опять таки с ними можно играть и даже выигрывать, так же можно брать очки с испанским недограндом, а вот с Баварией будет крайне сложно. Ждём начала турнира, будет очень интересно
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+2
-2
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Drovko (Lviv)
26.08.2021 в 21:37
Шахтар має всі шанси вийти з 3-го місця у ЛЄ...ДК і 3-є місце буде за щастя
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
26.08.2021 в 21:33
Це Ліга Чемпіонів. В України два найкращі клуби в групах. Народ!!!!! Дивимось футбол, переживаємо за наших, розуміємо, що ми на ТОПи. Хто може бути на стадіоні, вболівайте і вболівайте за тих, хто вболіває дома. Розвели срач один з одним.
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+3
-1
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:36
Красава,пять вгору
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0
0
Dardolis (Первомайск)
26.08.2021 в 21:32
В группе две сепарских группировки....Приднестровские и Донецкие...Как-то по группам их бы распределяли..
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+1
-4
MU777777 (Дергачи)
26.08.2021 в 21:39
и куевские
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 21:26
Почему Лобановский когда-то не боялся ни Барсу, ни Баварию? И без легионеров, как-то сами справлялись...
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+2
-1
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:28
Потому что он был сила
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+3
0
avatar
walcom (Киев)
26.08.2021 в 21:32
реально на вещи смотрел. Помню на прессухе с Барсой. ВЛ - Барселона сейчас посредственная команда... Все ахахах....
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+2
0
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:35
Да было было.Молодчага.Царствие Небесное
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:50
Потому что бомжи под лавкой были с рыжим уголовником
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0
-1
Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2021 в 21:21
Шахта - 2 или 3е, ДК - группа смерти. Шансов на 3 мало
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+2
0
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walcom (Киев)
26.08.2021 в 21:35
у себя на поле очко, если повезет
Ответить
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
26.08.2021 в 21:38
Поборятся с Шерифом за 3
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 21:16
Так скромно отписались, мол Шахтёр едет в Молдову. Едут в опу !!! При том обое.
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+2
-2
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 21:11
Кстати где будет играть Шахтер?Киев или Харьков?
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:13
Надеюсь, в Киеве, будет шанс поболеть за Реал и Вернидуба :)
Ответить
+1
-7
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:22
Поболей.Главное чтоб доктор с хорошей приправой попался
+6
-1
idps09 (Суми)
26.08.2021 в 21:35
Можешь даже отсосать у Верниду ба
+3
-1
idps09 (Суми)
26.08.2021 в 21:36
Можешь даже ему отсосать
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:46
Ох уж эти фантазии бомжеглоров :)))
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:51
Дау нецкий обдолбон, тебе уже ничего не поможет :) там кстати твою мамку обд роченцы тягают :)
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2021 в 21:22
Киев
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0
0
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walcom (Киев)
26.08.2021 в 21:37
для них Киев нефартовый. Харьков.
Ответить
0
0
Wertu098 (бамбас )
26.08.2021 в 21:45
А арендупольс фартовый?
0
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 21:09
Дырявые голубые пердаки АМГ, стоп, Петухова (Соколова), петуха просто Какашкина, деревни дураков юзовка и им подобным уже пылают от вожделения, сколько ж им напихают немцы, испанцы и португальцы вместе с Яремчуком? Они готовы принять всех и сразу. Раскукарекались мрази.
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+6
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:10
Опять бомжеглоры своих ищут :)))
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+1
-4
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:19
Нууууу курятник ,без вариантов
Ответить
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:47
Мамку свою ищешь, дау нецкий? Она под обд роченцем лежит :)
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2021 в 21:20
Вот уж где действительно знак вопроса: больное или ипанутое?
Ответить
+1
-1
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 21:25
В зеркале своем увидишь
0
-3
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:26
Не не дружище,какие вопросы.Если пообщатся адекватно,по нормальному,только ЗА.Но когда какойто школяр бред несет?????
0
-2
Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2021 в 21:23
Чё ты несёшь?) Школьник что ли?
Ответить
+2
0
Wertu098 (8-2 -красота)
26.08.2021 в 21:42
Лечись идиот)))
Ответить
+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:07
У Вернидуба богатый опыт насилия над бомжеклубом… 4е место бешенцам гарантировано :)
Ответить
+1
-8
krakow (Херсон)
26.08.2021 в 21:01
Волноваться нечего. Дед привил чемпионам,психологию победителей. А,у вице-чемпиона, есть сердце и яйца.
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 21:04
а у krakow (Херсон) есть запятые))) много!)))
Ответить
+5
-1
krakow (Херсон)
26.08.2021 в 21:24
Смешно людям признаться,я еще и заглавные буквы,крупнее обычных рисую.
0
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 21:45
Я надеюсь Бавария, Барселона и Бенфика найдут противоядие от этого
Ответить
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:56
Надейся, что рыжий ещё пару макак купит и над бамбаским сбродом Европа ржать не будет :)
0
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.08.2021 в 20:58
Офигенный жребий!!! Буду ходить на классный футбол )
Ответить
+2
-3
avatar
okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:59
На кого, Динамо, Шахтар, чи їхніх суперників?
Ответить
+1
-1
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 21:03
на Кривбас
+4
0
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
26.08.2021 в 21:05
На Динамо , Шахтар та їхніх суперників )
+1
-1
avatar
Goleon (Одесса)
26.08.2021 в 20:57
Динамо очко максимум и опять будут позориться, а у Шахты есть шансы
Ответить
+3
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:12
А бомжи продолжают всеми городами подписываться :)))
Ответить
0
-4
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:16
Много текста ,глотай уже
+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:47
Опять гомосексуальные шутки бомжей :) ещё раз повторяю, я нормальной ориентации, в отличие от вас:))))
0
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:54
Интер и Реал,будут рвать даунецкую помойку,и Юра их выепит)))) скриньте
Ответить
+1
-9
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:00
Ню Ню рвачи
Ответить
+1
0
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 21:03
звідки ви беретесь... Дебіли
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 21:05
(Kyiv )
+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:12
Деб илы все с бамбасса- это всем известно :)
0
-5
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 20:51
Ну что там вэлыкий клюб?Не суетись под клиентом.Их всего три.Шесть раз и фффффсе.
Ответить
+3
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:54
Это ты о бомжах, бешенец? :)
Ответить
+2
-5
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 20:55
И ты не суетись.Вынимай уже
+4
-2
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 20:57
Береги честь девичью.Аптеки еще работают.
+5
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:03
Я тебе ничего не вставлял, я нормальной ориентации, в отличие от бешенцев из бывшего дау нецка :)))
0
-4
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 21:14
Расскажешь это своему партнеру
+2
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:48
Бешенец, подмойся и спать , тебя обд роченцы заждались уже :)
0
0
фрілансер (Львів)
26.08.2021 в 20:51
А давайте(чисто по-пріколу) робити ставки не скільки очок Динамо в групі еабере. не скільки м"ячів заб"є! А скільки в груповомі турнірі пропустить! Думаю, не менше восьми!!
Ответить
+5
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:55
А что там Карпаты? Или ты дау нецкий бешенец? :)
Ответить
+1
-5
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 20:59
К школе подготовился малыш?
+4
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:04
Это ты сам с собой? В дау нецке остались школы? :)
0
-4
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 20:51
Треба продумувати ситуацію з ізоляцією команд суперника під час спалаху чергової хвилі штаму Дельта. Зробити їм "швейцарський варіант" , окрім Шерифа - з ним можна зіграти. Навіть Бенфіку закриємо , хай гади і носа з готелю не висовують. От і все - 2-гі місця нам забезпечено.
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+1
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 20:48
ПСЖ- МС буде типовим матчем групового етапу, тим паче, якщо Роналду в Манчестер переїде!
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0
0
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 20:42
Ну що ж, Шахтар попав на дві ті ж самі команди, що і минулого року + гарантоване 3-тє місце буде, якщо проваляться з грандами. А от Динамо попало так попало, група смерті, проти Бенфіки шансів буде малувато.
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+4
-2
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vasa pupkis (Киев)
26.08.2021 в 20:40
У кротов группа ровная, короме Шерифа. Реал полумертвый, Интер уже не тот, так что играть можно. А вот милиционерам можно заказывать отпевание уже сейчас)))
Ответить
+8
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:44
А повежливее нельзя? Мусорам!
Ответить
+10
-6
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vasa pupkis (Киев)
26.08.2021 в 20:47
Мне просто слово нравится. Как слышу, по рылу дать хочется)))
+1
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:51
А палкою по ребрах не хочеш? Або ногами по нирках.
0
-4
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 21:13
Стражам порядка.
0
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:55
Интер выепит помойку ,покруче чем БМ
Ответить
0
-4
androma (Вересневе)
26.08.2021 в 20:38
З Інтером в цьому сезоні можна боротись за друге місце.
Ответить
+1
-4
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 20:40
Нє,нє, Шахтар побореться за перше з Реалом, а Шериф за 3-тє з Інтером)
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+1
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 21:07
0
0
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Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:42
Однозначно. Лукаку ушёл, Хакими ушёл.. Короче Интеру пздц нах.
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+2
-6
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:52
Так у них же не Полєнко Коваленко на заиіні
0
-2
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okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:53
Але, як не дивно, я також маю на це певні сподівання
0
-2
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:55
За член интера поборетесь
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+1
-3
kukarekin (Одесса)
26.08.2021 в 20:35
Суркисят деклассируют. Шахта займёт третье место, но пару раз разгромно проиграет
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+3
-6
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:55
Чернож опец играет вообще где-то?
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0
-2
VAO (Луганск)
26.08.2021 в 20:34
Смотришь на корзины на группы и не понимаешь как так то.
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+3
-2
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 20:43
а что не так то?
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+2
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2021 в 20:34
А ведь маямец угадал группу для Шахтёра на 100% )
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+3
0
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okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:39
Знову ти за психічно хворих. А свою думку висловити?
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+2
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2021 в 20:59
Не хочу
+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 20:34
Не знаю, чому всі так раді "Шерифу"?.. "Црвена Звезда"... "Динамо" Загреб - не останні команди... А беручи до уваги, що Вернидуб добре знає всі сильні і слабкі сторони ШД - хтозна, чи "Мальме" з "Янг Бойз" були б не кращим варіантом...
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+1
0
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:36
Нормальный вариант Шериф. А Де Дзерби Юра не знает... да и Луческу старый лис , может в своей группе нашалить...
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 20:38
а зачем ему знать Дзерби, если он знает состав Шахтера, кто как играет.
+1
-1
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 20:37
могло біть хуже как в прошлом году.
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0
-1
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Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:37
Тому шо, що робити в Лч, якщо не обірувати абсолютного андердога лч.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:40
У Шерифа нет опыта выступления в ЛЧ.
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+1
0
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 20:44
бро, Шерифа шансів 0, відлетять вони від Шахтаря по 5-0 і все.
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+1
-1
miha (Нежин)
26.08.2021 в 20:45
Я вас помирю-Шериф будет первым, Шахтер вторым.
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0
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:52
Снизу?
0
0
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:50
Не, ну Шериф вы конечно зря хороните - с тем же Шахтером вполне могут ничейку вымутить
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+2
0
Piter (Полтава)
26.08.2021 в 20:33
фінал ЛЧ : Дінама - Шахтьйор! україна- чемпійон!
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+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:36
пьёшь или куришь?
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+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.08.2021 в 20:37
Україна- чемпіон. А ти лишньохромосомний дебіл
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+2
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 20:33
"На їх місці мали бути ми..." Я про групи С і G..., а так...що сказати - не пощастило!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:32
группа Е (Бавария, Барселона, Бенфика, динамо) сокращённо - Б3динамо
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+5
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:56
Опять глоры бомжей мечтают, чтоб Динамо в честь их мамок переименовали :)
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 21:01
тупая малолетка, готовь тетради к 1 сентября!
+2
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:06
Иплан, ты совсем тронулся? Или это мечта дау нецких поучиться в школе хоть раз ? :)))
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
26.08.2021 в 20:32
Шахтер просто обязан брать третье место. Динамо ничего не обязано и уже сегодня может быть свободно.
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+5
-6
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 20:30
Та ладно, что обсуждать, лучше-хуже, есть шансы нет шансов. Попали в ЛЧ - надо играть.
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+5
0
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:41
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0
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:30
У Зенита "хорошая" группа. Должны порадовать нас результатами ))))
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+3
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 20:39
А чим в "Зеніта" група не хороша? Ювентус без Рональдо навряд чи стане сильнішим... "Мальме" по силі... та й в разі чого з Абрамовичем можна деякі нюанси рішити...
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+1
-2
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 20:30
ПСВ рвал Бенфику, владение мечем 73%, ударов 21 против 4, в створ 8 против 1.Чего все обосрались с этой Бенфикой?
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+6
-2
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:31
А каким боком ДК к ПСВ ???
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+3
-4
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:33
Владение "мечем" еще ни о чем не говорит. Там вообще-то лиссабонцы в меньшинстве с 30-минуты играли в ответке, если что, и заметь - не пропустили.
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+3
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:39
Владение мечом как раз говорит о многом! Если каждому динамовцу выдать по мечу, то они и Баварию пройдут! В принципе, не нужно даже каждому, достаточно одного меча на команду.
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:49
выходят на поле такие себе меченеги и как давай рубиться с моловцами)))
+1
-2
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Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:33
Псв рвал Аякс в суперкубке. Ты уверен, что Динамо бы прошло Псв? Это можно только гадать. Но по именам Бенфика очень даже сильный соперник. Будет очень сложно...
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:29
Для Шахтёра нормалёк. И с топами пободаются, опыта наберутся и в ЛЕ выйдут за очками для Украины. А вот Динаме Ж О П А
Ответить
+6
-8
metall5291 (Kharkiv)
26.08.2021 в 20:32
Если бы. Для Динамо всё еще хуже.
Ответить
+4
-4
MaximSK (Киев)
26.08.2021 в 20:29
У Динамо конечно группа очень трудная, с Баварией шансов мало, но Барса после потери Месси не такая сильная, может получится очко взять, Бенфика тоже очень сильная, но уверен что можно с ней бороться. У Шахтера есть Реал и Интер, они будут злые на Шахтер, захотят взять реванш, но если подойти грамотно к игре, можно набирать очки с ними. А Шериф точно по зубам Шахтеру. Жаль что Зениту попался слабый соперник из четвертой корзины, хотел чтобы они заняли последнее место.
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+2
-2
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:30
Мальме не так и прост. Вроде Рейнджерс выбили, если не ошибаюсь.
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+3
0
MaximSK (Киев)
26.08.2021 в 20:32
Думаешь Мальме сможет побороться с Зенитом за третье место?
+1
0
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:35
Может и навяжут борьбу. Во всяком случае, если выбирать между Шерифом и Мальмё, которые маячили в нашу группу, то вторые явно опаснее.
+1
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:48
Мальмё силен. Там датчане погоду делают. Шериф лучше, хотя состав у молдован хороший.
+1
0
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okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:28
Що ж... Для Шахтаря, в принципі, нормальна група. Повинні брати 3-тє місце, за сприятливих обставин – навіть друге. З Динамо все складніше. Свої гроші за ЛЧ, звичайно, заробе, але перспективи... Будемо подивитися. Не здивуюся, якщо будуть останніми в групі. ЗІ. Чомусь не не мав сумнівів щодо чергового шарового жеребкування для Зеніту, але також не буду приголомшений, якщо вони свій шанс, знову ж, вчергове просруть
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+3
-2
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:29
Если брать второе, то кого опережать - Интер или Реал?
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:31
Интер без лукаку. Реал - дом престарелых. Шансы на 2-е есть, но маленькие, но есть. Но третье на 90% уже наше...
+2
-1
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simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:33
Пусть будет Интер. )))
0
-1
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okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:35
Вони обидві наразі накульгуючі кобили. Якщо Лукаку дійсно пішов з Інтера (були такі чутки, не слідкував), то у Шахтаря є всі шанси зайняти навіть перше місце. Це враховуючи минулий сезон. А щодо поточного... Де Дзербі, де??? Незрозуміло, як він зможе організувати команду, тому є шанси посісти місця з 1-го по 3-тє. Найімовірніше – 3-тє, але будемо сподіватися на краще
0
-1
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:38
Лукаку уже за Челси забивает, хотя и без него Интер в норме, там Джеко теперь. А Реалу папа Карло игру поправит, да и недооценки уже ждать не придется, так что шансов занять место выше третьего крайне мало.
+2
0
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Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:39
Лукаку вже гол за Челсі забив)))
0
0
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okolegko (Київ)
26.08.2021 в 20:46
Та начхати, забив, чи не забив. Мене челсюки перестали цікавити після приходу Абрамовича та Моуріньйо. І просто немає часу відслідковувати хто і кому там забив
0
-2
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:28
Походу это карма такая - по 2-3 сезона подряд играть с теми же командами. То Сити был, теперь вот Интер с Реалом. Думал в конце еще и Мальме попадется, но таки с Шерифом Вернидуба. Динамо то вообще опа - разве что с Бенфикой удастся вымутить хороший результат.
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+3
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:27
Буде смішно, якщо Шериф буде вище кротів
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:33
главное, чтобы интер с реалом были ниже!
Ответить
+2
-2
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:56
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:24
У ШД шансы хорошие на третье место, а с ДК похоже все намного сложней ... но чудеса случаются ))))
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+7
0
Fishing 555 (Rivne)
26.08.2021 в 20:22
Для динамо шансів немає
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+6
-6
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:21
Верим Юра!!!!
Ответить
+4
-9
Algrab (Костопiль)
26.08.2021 в 20:21
Баварія- Барселона, Барселона- Баварія: 16-4 на користь Баварії...
Ответить
+3
-1
Po4eson (Одесса)
26.08.2021 в 20:48
Де жа вю
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:21
У Динамо группа жесть!!!
Ответить
+7
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:28
С таким составом участников, из 4 корзины любая группа жесть.
Ответить
+1
0
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:20
Вчера я писал что для даунецкой помойки чмохтьора будет именно такая группа)))
Ответить
+6
-10
дЫркофан
26.08.2021 в 20:22
помойка твоё ....динамо тупое чучело.4-е место обеспечено
Ответить
+7
-9
Salming (Полтава)
26.08.2021 в 20:26
Звание "дебил форума"- ждет
+4
-1
дЫркофан
26.08.2021 в 20:28
тебя уже дождалось
0
-4
аmg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:26
мальчики люблю сосать))) пишите свои контакты, принимаю дома, совершаю выезды
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:41
Вперед!! На выезд в Лиссабон)))
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:44
Наконец-то ты показал свое истинное лицо
+1
-1
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:53
От тебе )(уесосу нем заняться с чужих и свои 100 Акков заходить )))..бомбит кончит даунецких ,что их помойку позор Украины в к обсырают
+1
0
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Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:53
Маямских негров ему мало значит. На белых мальчиков перешёл, старый развратник.
0
-2
amg333 (Kyiv )
26.08.2021 в 20:57
Барселиниус писдаболка конченная…иди на)(уй мразь недоношенная..выпердышь днепровский,я ипал твой рот и всех даунецким чмошников!!!!
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:26
А радость в чем ? У соседа корова сдохла ???
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0
0
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Харьковчанин (Харків)
26.08.2021 в 20:19
Дінамо нажаль фсьо, Шахтар 2 якщо буде велике везіння.
Ответить
0
-7
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 20:19
Да нормально и Динамо и Шахтер обязаны занимать 3 место.
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+4
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 20:20
Да ну, Бенфика куда сильнее
Ответить
+7
-3
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 20:23
ПСВ ели прошли.
+5
-1
Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 21:07
ПСВ було сильним опонентом
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:18
Ну с*ка матриця якась. От чого знову інтер з реалом. Шериф спасає ситуацію. А ДК співчуваю. Проти Бенфіки буде дуже важко...
Ответить
+5
-3
belarus_1978 (Киев)
26.08.2021 в 20:19
а кого ты ждал? Шериф и Бенфика не гранды.
Ответить
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:20
Бенфіка гранд проти ДК. Як зіграють побачим...
+3
-3
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СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 20:18
На некоторые группы смотришь, так на Лигу Европы еле тянет, а тут ЛЧ....
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+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 20:17
ну, Шахтер, может и выйдет в ЛЕ. а вот у Динамо конкретный жесткач)
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+4
-3
avatar
walcom (Киев)
26.08.2021 в 20:19
бавария - Это страшно)))
Ответить
0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:28
Ну, 0-7 точно не буде
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 20:17
Динамо нам покажет грандов. Как сыграет это уже второе. Шахтер должен. Реал проходной, мы помним, Шериф вроде тоже
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+1
-4
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СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 20:19
Реал проходной
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+4
-4
дЫркофан
26.08.2021 в 20:24
дырявый долб...б
+3
-7
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:09
Все знают про твою мамку и что ты фан ее дырки :)
+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 20:29
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:17
да уж... группы достались "проходные")))
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:28
Проходим, не задерживаемся)))
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0
-1
avatar
СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 20:17
Помойка 4 раза отгребет от Реала и Интера, второй раз как в прошлом сезоне не будет, и уйдет в ЛЕ. Ну а Динамо остается пожелать зацепиться хоть за какие-то очки
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+4
-5
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Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:20
Дырявые практически без шансов, а Шахтер за третье место поборется.
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+2
-3
Salming (Полтава)
26.08.2021 в 20:21
Может не 4, но ЛЕ - очень вероятно. А Динамо, к сожалению, - хоть за какие-то очки
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+1
0
avatar
СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 20:22
Я говорю, что 4 раза отгребет и пойдет в ЛЕ после побед над Шерифом
+1
-3
дЫркофан
26.08.2021 в 20:26
помойка твоё .....динамо чмо дырявое.зацепитесь губами за .....
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+3
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 21:10
Опять о подвигах своей мамки всем пишешь :)
+1
-1
artem06725 (Мариуполь)
26.08.2021 в 20:16
Максимально сложно будет обеим командам...
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+3
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:15
Шериф :)))
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+1
-4
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walcom (Киев)
26.08.2021 в 20:20
Вернидуб будет ржать последним)
Ответить
+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:36
Маловероятно. Все же у Шахтера опыта побольше будет.
0
-2
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 20:07
Замість "Боруссії" "Вольсбург" і вторішня група одна є...
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0
0
Long (Одесса)
26.08.2021 в 20:01
Еще милан к шахтеру и группа смерти)
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:02
нельзя 2 команды из одной страны
Ответить
0
-1
Long (Одесса)
26.08.2021 в 20:04
Точно
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:01
Попал Шахтер знатно, Интер с Реалом...
Ответить
+3
0
Long (Одесса)
26.08.2021 в 20:04
В прошлый раз так же говорили)
Ответить
0
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:07
Так в прошлый раз и не вышли из группы. А сейчас еще Реал помстытысь захочет.
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:00
черномор снова шд к самым вонючим клубам в группу отправил!)))
Ответить
0
-5
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:59
Це пздц. Шахтар в групу D з Реалом та Інтером, як же так?
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0
0
VAO (Луганск)
26.08.2021 в 20:38
Можно конечно быть не довольным но весь лимит везения на этот еврокубковый сезон был исчерпан в матчах с Монако
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+1
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:54
Групи смерті вже вимальовуються: МанСіті з ПСЖ, Інтер з Реалом, Баварія з Барсой.
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:49
Маямець вітаю Інтер знову з Реалом в групі. За кого будеш?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
26.08.2021 в 20:23
Маямец будет за Аталанту.
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Arni-86 (Одесса)
26.08.2021 в 19:49
давай шахтер в группу C
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:41
Зеніт в групу А, D, або Е.
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Arni-86 (Одесса)
26.08.2021 в 19:27
Столько лишних бла-бла-бла, давайте быстрее начинайте, люди же ждут
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ВиктАн
26.08.2021 в 19:16
Поехали
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Будєм разбіратся (Київ)
26.08.2021 в 19:07
Лілль-Севілья-Зальцбург-ДК
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2021 в 18:57
Спортинг-Барса-Аякс-Дк
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2021 в 18:56
Бавария-Ливер-Шахта-Милан
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+1
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Будєм разбіратся (Київ)
26.08.2021 в 18:49
2 кошик - Суперліга
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Iз Свидiвка ( Свидiвок)
26.08.2021 в 18:39
Або ж: МС, Реал, Шахтар, Вольфсбург i. Бавария, МЮ, Аталанта, Динамо К
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.08.2021 в 19:11
Тільки не МанСіті і не Юве, бо там точно нічого не візьмем, ні ДК ні ШД.
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Iз Свидiвка ( Свидiвок)
26.08.2021 в 18:30
Спортинг, Севiлья, Шахтар, Шерiф iЛiль, Боррусiя, Зальцбург, Динамо К.
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+3
-1


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