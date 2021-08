Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ

UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

20:25 На этом у нас теперь точно всё. Спасибо, что следили за жеребьёвкой вместе с нашим онлайном. Всем пока!

20:24 Лучший игрок прошлого сезона Лиги чемпионов - Жоржиньо. Он также из "Челси".

20:19 Жеребьёвка не завершена, но раут продолжается. Лучшим тренером прошлого сезона Лиги чемпионов стал Томас Тухель из "Челси".

20:14 "Шериф" сыграет с "Шахтёром" в одной группе!

20:12 "Динамо" попало в группу к "Баварии", "Барсе" и "Бенфике" Романа Яремчука!

20:08 Стартует жребий корзины номер четыре! Здесь у нас киевское "Динамо"!

20:07 Эрлинг Холанн из Дортмунда - лучший нападающий прошлого сезона Лиги чемпионов!

20:04 Команды из третьей корзины получили свои группы. "Шахтёру" снова достались "Интер" и "Реал". К "Ман Сити" и ПСЖ попал "Лейпциг", а в группе G продолжают формировать самый странный квартет: "Лилль", "Севилья" и "Зальцбург".

19:57 Бранислав Иванович тут же вытаскивает "Шахтёр", который попадает в группу к "Интеру" и "Реалу"!

19:56 Стартует жребий третьей корзины!

19:55 Нголо Канте из "Челси" - лучший полузащитник прошлого сезона Лиги чемпионов!

19:52 Ух, ну жребий второй корзины был очень горячий! "Ман Сити" попал в одну группу к ПСЖ, "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Атлетико", "Спортинг" + Дортмунд в C, "Интер" снова сыграет с "Реалом", "Барса" и "Бавария" сыграют в группе Е, МЮ будет мстить за поражение в финале ЛЕ "Вильярреалу", "Лилль" + "Севилья" пока самая скромная группа, последний квартет формируют "Челси" и "Юве". Визуально удобно увидеть группы чуть выше над онлайном в табличках.

19:46 И тут же стартует жеребьёвка второй корзины ЛЧ!

19:45 Рубен Диаш из "Ман Сити" признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги чемпионов!

19:42 Итак, корзина 1 прошла процедуру жеребьёвки. "Ман Сити" пошёл в группу А, "Атлетико" в группу В, "Спортинг" - группа С, "Интер" - группа D, "Бавария" - группа Е, "Вильярреал" - группа F, "Лилль" - группа G, "Челси" - группа Н. Визуально по группам распределение вы можете увидеть чуть выше в нашем онлайне.

19:37 Нам представляют участников первой корзины. Так что в ближайшие минуты мы уже узнаем группы для первых восьми участников ЛЧ.

19:34 Рассказывают нам о процедуре жеребьёвки. Надеюсь, хотя бы после этого перейдут к тому, ради чего мы здесь все собрались.

19:28 Есть ещё одна номинация. Эдуар Менди признан лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

19:22 Награду президента УЕФА уже вручили, теперь приглашают на сцену Бранислава Ивановича и Майкла Эссьена - оба экс-игрока "Челси" будут помогать при проведении жеребьёвки.

19:15 Первая номинация - Награда президента УЕФА Александера Чеферина. Её получает игрок сборной Дании Симон Кьер, а также медики, которые спасли жизнь Кристиана Эриксена на недавном чемпионате Европы. Всё мы помним ту историю, которая, к счастью, завершилась без жертв.

19:00 Церемония стартовала! Начинается событие с нарезки моментов прошлого сезона.

18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучший футболист сезона

Лучшая футболистка сезона

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

