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Шахтёр едет в Молдову, Яремчук сыграет против Динамо. Состоялась жеребьёвка группового этапа ЛЧ
"Ман Сити" и ПСЖ в одной группе!
Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.
Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|"Манчестер Сити"
"Пари Сен-Жермен"
"Лейпциг"
"Брюгге"
|"Атлетико" Мадрид
"Ливерпуль"
"Порту"
"Милан"
|"Спортинг" Лиссабон
"Боруссия" Дортмунд
"Аякс"
"Бешикташ"
|"Интер" Милан
"Реал" Мадрид
"Шахтёр" Донецк
"Шериф"
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Бавария"
"Барселона"
"Бенфика"
"Динамо" Киев
|"Вильярреал"
"Манчестер Юнайтед"
"Аталанта"
"Янг Бойз"
|
"Лилль"
|"Челси"
"Ювентус"
"Зенит"
"Мальме"
Онлайн жеребьёвки
20:25 На этом у нас теперь точно всё. Спасибо, что следили за жеребьёвкой вместе с нашим онлайном. Всем пока!
20:24 Лучший игрок прошлого сезона Лиги чемпионов - Жоржиньо. Он также из "Челси".
20:19 Жеребьёвка не завершена, но раут продолжается. Лучшим тренером прошлого сезона Лиги чемпионов стал Томас Тухель из "Челси".
20:14 "Шериф" сыграет с "Шахтёром" в одной группе!
20:12 "Динамо" попало в группу к "Баварии", "Барсе" и "Бенфике" Романа Яремчука!
20:08 Стартует жребий корзины номер четыре! Здесь у нас киевское "Динамо"!
20:07 Эрлинг Холанн из Дортмунда - лучший нападающий прошлого сезона Лиги чемпионов!
20:04 Команды из третьей корзины получили свои группы. "Шахтёру" снова достались "Интер" и "Реал". К "Ман Сити" и ПСЖ попал "Лейпциг", а в группе G продолжают формировать самый странный квартет: "Лилль", "Севилья" и "Зальцбург".
19:57 Бранислав Иванович тут же вытаскивает "Шахтёр", который попадает в группу к "Интеру" и "Реалу"!
19:56 Стартует жребий третьей корзины!
19:55 Нголо Канте из "Челси" - лучший полузащитник прошлого сезона Лиги чемпионов!
19:52 Ух, ну жребий второй корзины был очень горячий! "Ман Сити" попал в одну группу к ПСЖ, "Ливерпуль" сыграет с мадридским "Атлетико", "Спортинг" + Дортмунд в C, "Интер" снова сыграет с "Реалом", "Барса" и "Бавария" сыграют в группе Е, МЮ будет мстить за поражение в финале ЛЕ "Вильярреалу", "Лилль" + "Севилья" пока самая скромная группа, последний квартет формируют "Челси" и "Юве". Визуально удобно увидеть группы чуть выше над онлайном в табличках.
19:46 И тут же стартует жеребьёвка второй корзины ЛЧ!
19:45 Рубен Диаш из "Ман Сити" признан лучшим защитником прошлого сезона Лиги чемпионов!
19:42 Итак, корзина 1 прошла процедуру жеребьёвки. "Ман Сити" пошёл в группу А, "Атлетико" в группу В, "Спортинг" - группа С, "Интер" - группа D, "Бавария" - группа Е, "Вильярреал" - группа F, "Лилль" - группа G, "Челси" - группа Н. Визуально по группам распределение вы можете увидеть чуть выше в нашем онлайне.
19:37 Нам представляют участников первой корзины. Так что в ближайшие минуты мы уже узнаем группы для первых восьми участников ЛЧ.
19:34 Рассказывают нам о процедуре жеребьёвки. Надеюсь, хотя бы после этого перейдут к тому, ради чего мы здесь все собрались.
19:28 Есть ещё одна номинация. Эдуар Менди признан лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.
19:22 Награду президента УЕФА уже вручили, теперь приглашают на сцену Бранислава Ивановича и Майкла Эссьена - оба экс-игрока "Челси" будут помогать при проведении жеребьёвки.
19:15 Первая номинация - Награда президента УЕФА Александера Чеферина. Её получает игрок сборной Дании Симон Кьер, а также медики, которые спасли жизнь Кристиана Эриксена на недавном чемпионате Европы. Всё мы помним ту историю, которая, к счастью, завершилась без жертв.
19:00 Церемония стартовала! Начинается событие с нарезки моментов прошлого сезона.
18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:
Лучший футболист сезона
Лучшая футболистка сезона
Лучший тренер в мужском футболе
Лучший тренер в женском футболе
Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21
Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21
What do you reckon? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
✨ Goalkeeper of the Season = ______
✨ Defender of the Season = ______
✨ Midfielder of the Season = ______
✨ Forward of the Season = ______#UCLdraw | #UEFAawards pic.twitter.com/k8FuPxaz8s
17:30 Несколько слов по поводу корзин. Как мы знаем, жеребьёвка не полностью слепая, а клубы разбиты на четыре корзины согласно своему рейтингу УЕФА. Киевляне, увы, сейчас в числе аутсайдеров, а "Шахтёр" будет жеребиться с третьей корзины. Хотя, понятно, это всё условно, ведь с каждой корзины можно вытащить вариант от уровня "всё очень плохо" до "нужно брать шесть очков". Кстати, вот корзины. А вы уже в комментариях можете расписать, какие группы считаете наиболее приемлемыми.
|Корзина 1
|Корзина 2
|"Челси" Лондон
"Вильярреал"
"Атлетико" Мадрид
"Манчестер Сити"
"Бавария"
"Интер" Милан
"Лилль"
"Спортинг" Лиссабон
|"Реал" Мадрид
"Барселона"
"Ювентус"
"Манчестер Юнайтед"
"Пари Сен-Жермен"
"Ливерпуль"
"Севилья"
"Боруссия" Дортмунд
|Корзина 3
|Корзина 4
|"Порту"
"Аякс"
"Лейпциг"
"Аталанта"
"Зенит"
"Шахтер" Донецк
"Зальцбург"
"Бенфика" Лиссабон
|"Бешикташ"
"Динамо" Киев
"Шериф" Тирасполь
"Брюгге"
"Янг Бойз"
"Милан"
"Мальме"
"Вольфсбург"
17:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию жеребьёвки групп Лиги чемпионов! Само событие начнётся в 19:00, а в ближайшие два часа мы расскажем, как будет проходить церемония, а также о наградах, которые собирается раздавать УЕФА. Для начала мы напомним, что следить за жребием можно не только благодаря нашему тексту, но и в стриме UA-Футбол, который доступен в видеоплеере ниже.
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