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Следим за жеребьёвкой группы Лиги чемпионов. Онлайн

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Сегодня наши гранды узнают свою еврокубковую судьбу на ближайшие четыре месяца

Следим за жеребьёвкой группы Лиги чемпионов. Онлайн

Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A Группа B Группа C Группа D

Группа E Группа F Группа G Группа H

Онлайн жеребьёвки

18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучший футболист сезона
Лучшая футболистка сезона
Лучший тренер в мужском футболе
Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

17:30 Несколько слов по поводу корзин. Как мы знаем, жеребьёвка не полностью слепая, а клубы разбиты на четыре корзины согласно своему рейтингу УЕФА. Киевляне, увы, сейчас в числе аутсайдеров, а "Шахтёр" будет жеребиться с третьей корзины. Хотя, понятно, это всё условно, ведь с каждой корзины можно вытащить вариант от уровня "всё очень плохо" до "нужно брать шесть очков". Кстати, вот корзины. А вы уже в комментариях можете расписать, какие группы считаете наиболее приемлемыми.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4

"Челси" (Англия)
"Вильярреал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Бавария" (Германия)
"Интер" (Италия)
"Лилль" (Франция)
"Спортинг" (Португалия)

"Реал" (Испания)
"Барселона" (Испания)
"Ювентус" (Италия)
МЮ (Англия)
ПСЖ (Франция)
"Ливерпуль" (Англия)
"Севилья" (Испания)
"Боруссия" Д (Германия)

"Порту" (Португалия)
"Аякс" (Нидерланды)
"Лейпциг" (Германия)
"Аталанта" (Италия)
"Зенит" (Россия)
"Шахтер" (Украина)
"Зальцбург" (Австрия)
"Бенфика" (Португалия)

"Бешикташ" (Турция)
"Динамо" К (Украина)
"Шериф" (Молдова)
"Брюгге" (Бельгия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
"Милан" (Италия)
"Мальме" (Швеция)
"Вольфсбург" (Германия)

17:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию жеребьёвки групп Лиги чемпионов! Само событие начнётся в 19:00, а в ближайшие два часа мы расскажем, как будет проходить церемония, а также о наградах, которые собирается раздавать УЕФА. Для начала мы напомним, что следить за жребием можно не только благодаря нашему тексту, но и в стриме UA-Футбол, который доступен в видеоплеере ниже.

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Комментарии (1)
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Iз Свидiвка ( Свидiвок)
26.08.2021 в 18:30
Спортинг, Севiлья, Шахтар, Шерiф iЛiль, Боррусiя, Зальцбург, Динамо К.
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