Следим за жеребьёвкой группы Лиги чемпионов. Онлайн

UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A Группа B Группа C Группа D

Группа E Группа F Группа G Группа H

Онлайн жеребьёвки

18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучший футболист сезона

Лучшая футболистка сезона

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

What do you reckon? ????



✨ Goalkeeper of the Season = ______

✨ Defender of the Season = ______

✨ Midfielder of the Season = ______

✨ Forward of the Season = ______#UCLdraw | #UEFAawards pic.twitter.com/k8FuPxaz8s — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

17:30 Несколько слов по поводу корзин. Как мы знаем, жеребьёвка не полностью слепая, а клубы разбиты на четыре корзины согласно своему рейтингу УЕФА. Киевляне, увы, сейчас в числе аутсайдеров, а "Шахтёр" будет жеребиться с третьей корзины. Хотя, понятно, это всё условно, ведь с каждой корзины можно вытащить вариант от уровня "всё очень плохо" до "нужно брать шесть очков". Кстати, вот корзины. А вы уже в комментариях можете расписать, какие группы считаете наиболее приемлемыми.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 "Челси" (Англия)

"Вильярреал" (Испания)

"Атлетико" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Бавария" (Германия)

"Интер" (Италия)

"Лилль" (Франция)

"Спортинг" (Португалия) "Реал" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

МЮ (Англия)

ПСЖ (Франция)

"Ливерпуль" (Англия)

"Севилья" (Испания)

"Боруссия" Д (Германия) "Порту" (Португалия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Лейпциг" (Германия)

"Аталанта" (Италия)

"Зенит" (Россия)

"Шахтер" (Украина)

"Зальцбург" (Австрия)

"Бенфика" (Португалия) "Бешикташ" (Турция)

"Динамо" К (Украина)

"Шериф" (Молдова)

"Брюгге" (Бельгия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

"Милан" (Италия)

"Мальме" (Швеция)

"Вольфсбург" (Германия)

17:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию жеребьёвки групп Лиги чемпионов! Само событие начнётся в 19:00, а в ближайшие два часа мы расскажем, как будет проходить церемония, а также о наградах, которые собирается раздавать УЕФА. Для начала мы напомним, что следить за жребием можно не только благодаря нашему тексту, но и в стриме UA-Футбол, который доступен в видеоплеере ниже.