Следим за жеребьёвкой группы Лиги чемпионов. Онлайн

UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:

Лучший футболист сезона

Лучшая футболистка сезона

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21

Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21

Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21

