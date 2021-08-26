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Следим за жеребьёвкой группы Лиги чемпионов. Онлайн
Сегодня наши гранды узнают свою еврокубковую судьбу на ближайшие четыре месяца
Фото: twitter.com/ChampionsLeague / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за происходящим в Стамбуле, где сегодня проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.
Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
Онлайн жеребьёвки
18:15 Что сегодня состоится в Стамбуле помимо жеребьёвки ЛЧ? Вручение наград за прошлый сезон. Полный список номинаций выглядит следующим образом:
Лучший футболист сезона
Лучшая футболистка сезона
Лучший тренер в мужском футболе
Лучший тренер в женском футболе
Лучший вратарь Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий Лиги чемпионов-2020/21
Лучший вратарь женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший защитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов-2020/21
Лучший нападающий женской Лиги чемпионов-2020/21
What do you reckon? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
✨ Goalkeeper of the Season = ______
✨ Defender of the Season = ______
✨ Midfielder of the Season = ______
✨ Forward of the Season = ______#UCLdraw | #UEFAawards pic.twitter.com/k8FuPxaz8s
17:30 Несколько слов по поводу корзин. Как мы знаем, жеребьёвка не полностью слепая, а клубы разбиты на четыре корзины согласно своему рейтингу УЕФА. Киевляне, увы, сейчас в числе аутсайдеров, а "Шахтёр" будет жеребиться с третьей корзины. Хотя, понятно, это всё условно, ведь с каждой корзины можно вытащить вариант от уровня "всё очень плохо" до "нужно брать шесть очков". Кстати, вот корзины. А вы уже в комментариях можете расписать, какие группы считаете наиболее приемлемыми.
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|
"Челси" (Англия)
|
"Реал" (Испания)
|
"Порту" (Португалия)
|
"Бешикташ" (Турция)
17:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию жеребьёвки групп Лиги чемпионов! Само событие начнётся в 19:00, а в ближайшие два часа мы расскажем, как будет проходить церемония, а также о наградах, которые собирается раздавать УЕФА. Для начала мы напомним, что следить за жребием можно не только благодаря нашему тексту, но и в стриме UA-Футбол, который доступен в видеоплеере ниже.
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