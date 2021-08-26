Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Сегодня в Стамбуле проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

Мероприятие начнется в 19:30.

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