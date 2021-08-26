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Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В ожидании соперников для Динамо и Шахтера

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Новина українською

Сегодня в Стамбуле проходит жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.

Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.

Мероприятие начнется в 19:30.

Прямую трансляцию смотрите в этой новости чуть ниже.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 19:33
Шериф и зенит в одной группе по-любому
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+1
-1
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:15
Деньги хоть не поставил?))
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0
0
ACB (Чернигов)
26.08.2021 в 20:16
Неа
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0
0


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