Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
В ожидании соперников для Динамо и Шахтера
Сегодня в Стамбуле проходит жеребьёвка группового этапа
Напомним, что на этой стадии от Украины сыграют две команды: чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтёр", который вчера успешно завершил прохождение квалификации турнира.
Помимо самого жребия УЕФА также сегодня объявит номинантов на звание лучших игроков в прошлых розыгрышах женской и мужской Лиг чемпионов.
Мероприятие начнется в 19:30.
Прямую трансляцию смотрите в этой новости чуть ниже.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вернидуб: Я самый счастливый человек. Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась
- Манчестер Сити с юмором отреагировал на выход Шахтера в групповой этап ЛЧ
- "Было предынфарктное состояние". Палкин - о победе Шахтера над Монако
- Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СТОП крот (Киев)
26.08.2021 в 19:33
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:15
Ответить
0
0
ACB (Чернигов)
26.08.2021 в 20:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...