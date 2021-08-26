  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Динамо получило соперников по группе ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо получило соперников по группе ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Сыграют с Яремчуком

Динамо получило соперников по группе ЛЧ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Получило соперников и Динамо.

Киевляне попали в группу E, где сыграет с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Напомним, что матчи 1-го тура группы состоятся 14/15 сентября, последнего - 7/8 декабря. Расписание всех матчей группы будет известно чуть позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (76)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Гаринча (Киев)
26.08.2021 в 21:59
Динамо будет второе в группе, Шахтер третий.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 22:02
Все будет, все в группе, не переживай! Ложись спать и выпей успокоительное!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 21:51
Кто помнит, Я прогнозировал, что будет Бавария, Юве и Бенфика, но Барса вместо Юве, тоже неплохо! Удачи! Злая Барса покажет хоть на ком-то свою силу! Будем посмотреть!)))
Ответить
0
-1
avatar
Next-R (Киев)
26.08.2021 в 22:02
Всім пох на те що ти кукарєкаєш
Ответить
0
0
bombard (Харьков)
26.08.2021 в 21:46
Никому не повезло. Может, ШД таки выйдет в ЛЕ - это единственная "везуха" на двоих.
Ответить
0
0
avatar
Next-R (Киев)
26.08.2021 в 21:27
Скільки кротячої жовчі.... А як же вболівати за наші команди в Європі разом?
Ответить
0
-4
мы за динамо (киев)
26.08.2021 в 21:25
вєсєло,вєсєло встрєтім новий год
Ответить
+2
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
26.08.2021 в 21:21
За 2 місце можна поборотися.
Ответить
0
-2
avatar
HavanaClub (Днепр)
26.08.2021 в 21:09
В эту группу должен был Бешикташ попасть. Эх. Промахнулись они
Ответить
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
26.08.2021 в 21:01
Ноль очков.
Ответить
+3
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 21:07
Та не, 2-3, а то и все 5 вполне взять смогут. Барса сейчас никакая. Бенфика не такая уж и страшная. С Баварией да, без шансов, разве что чудо.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
26.08.2021 в 20:54
А это вообще законно?
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:57
Ні, це стаття
Ответить
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
26.08.2021 в 20:50
Тут фанаты Динамо строили каверзные прогнозы по поводу группы в которую должен попасть Шахтер, но как говорится, не рой другому яму...
Ответить
+6
-7
avatar
Ігор Холост (Львов)
26.08.2021 в 20:50
З першого місця можна виходити
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.08.2021 в 20:56
из группы I (ай)
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
26.08.2021 в 20:50
трепещи Бавария с Гармашем в атаке
Ответить
+11
-3
emart57 (Киев)
26.08.2021 в 20:44
Можно не упираться, ибо финал лч все равно в Питере)
Ответить
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
26.08.2021 в 20:48
да-да, если изнасилования не избежать, то пусть лягут и получат удовольствие...
Ответить
+5
-8
prostors (Вольногорск)
26.08.2021 в 21:21
Это про Шахтер?
+1
0
avatar
sergkir
26.08.2021 в 21:30
И что?
Ответить
0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:43
От результатов жеребьевки Просто Какашина заклинило :)
Ответить
+5
-4
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:42
Печалька. Но дед будет хитрить... а итоги как с Десной, только наоборот )
Ответить
+4
-6
avatar
walcom (Киев)
26.08.2021 в 20:51
лишь бы здоровья хватило
Ответить
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.08.2021 в 20:38
Придется Яремчука отправлять на 4 место.
Ответить
+2
-2
demiurg (Одесса)
26.08.2021 в 20:34
Якщо пощастить з календарем, можливо, все буде добре. Якщо перша гра з Барсою, яка все ще шукає свою гру, а остання - з німцями, яким, скоріш за все, все нічого не буде потрібно.
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
26.08.2021 в 20:52
Да я тоже думаю, что Бенфика должна выходить из группы...
Ответить
+3
-6
prostors (Вольногорск)
26.08.2021 в 21:23
посмотрим на Шериф.
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.08.2021 в 20:34
ШД может влезь в ЛЕ а ДК нет--будем смотреть
Ответить
+3
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 20:33
Смеется суслик в неуютной норке. На спинку опрокинулся жучок. Хохочет ёжик, носится по горке, Совсем с катушек съехал дурачок! Летают птички странными кругами, И ржет кобылка с пенкой изо рта. Сороконожка дрыгает ногами. От смеха слёзки льются у крота. Ржут белочки и падают с деревьев. Сова забавно ухает в дупле. Хохочет грач до выпаденья перьев. И мушка со сверчком навеселе. Кузнечики смеются в травке где-то, Мышонок, змейка, ящерка и тля... Стояло жаркое, засушливое лето. Олексин какать присел за сосной......
Ответить
+1
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 21:56
Это ты, про будущие игру Динамо а ЛЧ?
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 21:57
А Просто Какахин стоял за другой сосной и подглядывал за своим благоверным Олексиным массируя своё 21 для входа
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 20:33
Смеется суслик в неуютной норке. На спинку опрокинулся жучок. Хохочет ёжик, носится по горке, Совсем с катушек съехал дурачок! Летают птички странными кругами, И ржет кобылка с пенкой изо рта. Сороконожка дрыгает ногами. От смеха слёзки льются у крота. Ржут белочки и падают с деревьев. Сова забавно ухает в дупле. Хохочет грач до выпаденья перьев. И мушка со сверчком навеселе. Кузнечики смеются в травке где-то, Мышонок, змейка, ящерка и тля... Стояло жаркое, засушливое лето. Олексин какать присел за сосной......
Ответить
+1
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 20:33
Смеется суслик в неуютной норке. На спинку опрокинулся жучок. Хохочет ёжик, носится по горке, Совсем с катушек съехал дурачок! Летают птички странными кругами, И ржет кобылка с пенкой изо рта. Сороконожка дрыгает ногами. От смеха слёзки льются у крота. Ржут белочки и падают с деревьев. Сова забавно ухает в дупле. Хохочет грач до выпаденья перьев. И мушка со сверчком навеселе. Кузнечики смеются в травке где-то, Мышонок, змейка, ящерка и тля... Стояло жаркое, засушливое лето. Олексин какать присел за сосной......
Ответить
+1
-7
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 21:15
Ответить
+3
0
Камонплей
26.08.2021 в 20:33
Смішно чути про серйозні шанси на 3 місце. Люди явно не бачили матчів Бенфіки цього сезону. А вони під груповий етап ще форму наберуть. Без стрибка в якості від ДК це неможливо. Дуже вже "ватні" в киян крайні захисники і ненадійний опорник. Португальці їх просто з'їдять. Якщо не буде якісних трансферів (а їх не буде, хоча клуб 2й сезон отримує великі призові і сурок давно обіцяв підсилення), то максимум на що може зазіхнути дк, це проявити себе краще за болотний спартак і хочаб боротися більше 15 хвилин за 2 матчі.
Ответить
+3
-3
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.08.2021 в 20:29
Короче пи*да!
Ответить
+7
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:27
Все колхозники и бешенцы сбежались с прогнозами вылета ДК ?:)
Ответить
+5
-8
дЫркофан
26.08.2021 в 20:39
а ты веришь в успех динамо?упоротый .... полечи голову убогий "небеженец?и шахтёру может быть пи.... мяч круглый
Ответить
+7
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 20:59
З діркою в голові важко прогнозувати...
+3
-1
мы за динамо (киев)
26.08.2021 в 21:39
невже ти десь бачив вболівальника вкдк який не вірить в успіх своєї команди
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.08.2021 в 20:27
У любому алфавіті B попереду D На жаль цього року F не дісталося Утім "Будемо жити!" та хоч за щось зачепитися треба. Бо 4 бонусних бали від Динамо, то катастрофічно мало!
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.08.2021 в 21:00
Ну то Зоря під набере у ЛК
Ответить
+1
0
avatar
Maldini (Киев)
26.08.2021 в 20:26
4 место обеспечено!В ЛЕ ещё поборемся,но не долго!
Ответить
0
-8
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 21:11
С 4 местом за ЛЕ можно бороться только в следующем сезоне
Ответить
+2
0
Русланбай (Рівне)
26.08.2021 в 20:25
Думаю НУЛЬ .... очок після 6-ти матчів
Ответить
+4
-8
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2021 в 20:25
Всё нормально. Ингульца в группе нет, а с остальными можно играть
Ответить
+7
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 20:23
будут одни убийства.
Ответить
+5
-1
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 20:22
Сложная группа. Но за 3 место по силам воевать.
Ответить
+7
-4
avatar
simargl (Чернигов)
26.08.2021 в 20:46
С кем, интересно???
Ответить
+3
-1
vlapa (Киев)
26.08.2021 в 20:55
С Шерифом
+1
-2
Golfik25 (Киев)
26.08.2021 в 20:59
С бенфикой. соперник не сильнее ференцвароша
+2
-2
Leolion (Alicante)
26.08.2021 в 20:21
Ох, я думаю без трансферов, о которых говорили, не обойтись. Когда шанс играть только с Бенфикой - нужны ресурсы, которых может не хватить.
Ответить
+2
0
efim423 (odessa)
26.08.2021 в 20:25
к сожалению с бенфикой максимум одно очко
Ответить
+3
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
26.08.2021 в 20:41
Трансфери, суркіси, ну-ну.
Ответить
+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2021 в 20:21
Это фиаско. Шансы на 3е место очень призрачные
Ответить
+6
-2
Benzil (Львів)
26.08.2021 в 20:20
Це ЛЧ. І як показує практика, легші групи або рашам, або тепер Австрії... 11 місце в ТК, за радість буде. Нам вже і 4 клуби би хватило...
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 21:58
Один пока!
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
26.08.2021 в 20:19
Хороший жребий. Жаль только, Месси в Киев не приедет.
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:20
Только в плей-офф
Ответить
+3
-2
Dimoncho (Kharkiv)
26.08.2021 в 20:27
))
+2
-1
vlapa (Киев)
26.08.2021 в 20:57
Не приедет
0
0
аалекс ( Крым)
26.08.2021 в 20:19
Нууу, что сказать? Не повезло. Боритесь, доказуйте, что вы чего-то стоите. Удачи.
Ответить
+6
-1
fc_grepa (Херсон)
26.08.2021 в 20:19
Динамо в цьому сезоні буде в ролі Ференцвароша.
Ответить
+7
-2
artem06725 (Мариуполь)
26.08.2021 в 20:19
Шахтеру снова Реал и Интер, Динамо снова Барселону... "Супер" жеребьевка.
Ответить
+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
26.08.2021 в 20:20
Шахтьор Реал дважди..... , а Інтер один раз.. і фінал Ліги Чемпіонів.
Ответить
+2
-4
kaput1980 (Херсон)
26.08.2021 в 20:18
Динамо явно не всплывёт, а Шахта за ЛЕ схватится наверное
Ответить
+3
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
26.08.2021 в 20:18
Всі на "Б...."
Ответить
+2
-1
мы за динамо (киев)
26.08.2021 в 21:43
от бл...ть
Ответить
0
-1
avatar
Zanregent (Бухарест)
26.08.2021 в 20:18
Блин! Опять Барса, да ещё и Бавария. Максимум третье место
Ответить
0
-2
kaput1980 (Херсон)
26.08.2021 в 20:20
С Бенфикой 3е место, по моему смешно
Ответить
+6
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
26.08.2021 в 20:16
Пзд полярным. А Шахтер хоть на Шериф надеяться может.
Ответить
+4
-12
LEVgcUqs (Чернігів)
26.08.2021 в 20:18
Козел дирявий.
Ответить
+7
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.08.2021 в 20:27
о, жоп орожденный и тут отметился :)
Ответить
+3
-4
Mexxxxx (Просяная)
26.08.2021 в 20:16
Нормально
Ответить
+7
-1
avatar
Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:17
Куда ж нормальніше бл*ть
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...