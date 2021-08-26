Динамо получило соперников по группе ЛЧ

Смеется суслик в неуютной норке. На спинку опрокинулся жучок. Хохочет ёжик, носится по горке, Совсем с катушек съехал дурачок! Летают птички странными кругами, И ржет кобылка с пенкой изо рта. Сороконожка дрыгает ногами. От смеха слёзки льются у крота. Ржут белочки и падают с деревьев. Сова забавно ухает в дупле. Хохочет грач до выпаденья перьев. И мушка со сверчком навеселе. Кузнечики смеются в травке где-то, Мышонок, змейка, ящерка и тля... Стояло жаркое, засушливое лето. Олексин какать присел за сосной......