Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо получило соперников по группе ЛЧ
Сыграют с Яремчуком
фото - Олександр Приходько
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа
Получило соперников и Динамо.
Киевляне попали в группу E, где сыграет с Баварией, Барселоной и Бенфикой.
Напомним, что матчи 1-го тура группы состоятся 14/15 сентября, последнего - 7/8 декабря. Расписание всех матчей группы будет известно чуть позже.
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Комментарии (76)
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