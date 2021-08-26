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Лучший вратарь сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эдуар Менди
Стало известно имя лучшего вратаря сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего вратаря сезона – им стал Эдуар Менди из "Челси".
"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Менди сохранил ворота своей команды сухими.
Претендентами на звание Лучшего вратаря сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Тибо Куртуа из "Реала" и Эдерсон из "Манчестер Сити".
Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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