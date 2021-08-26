  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лучший вратарь сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эдуард Менди
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший вратарь сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эдуард Менди

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стало известно имя лучшего вратаря сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА

Лучший вратарь сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эдуард Менди

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего вратаря сезона – им стал Эдуард Менди из "Челси".

"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Менди сохранил ворота своей команды сухими.

Претендентами на звание Лучшего вратаря сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Тибо Куртуа из "Реала" и Эдерсон из "Манчестер Сити".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Лига Чемпионов УЕФА Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...