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0:1. Рапид выходит вперед в гостях против Зари

Лига Чемпионов
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Луганчане всё дальше от группового этапа Лиги Европы

0:1. Рапид выходит вперед в гостях против Зари

Фото: ФК Рапид

Новина українською

Марко Грюль с передачи Срджана Граховаца открывает счёт против "Зари". Украинская команда всё дальше от Лиги Европы.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.

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В статье: Заря (Луганск) Рапид (Вена)
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