0:1. Рапид выходит вперед в гостях против Зари

Марко Грюль с передачи Срджана Граховаца открывает счёт против "Зари". Украинская команда всё дальше от Лиги Европы.

Напомним, что с этого сезона правило гола на выезде в еврокубках не действует. Победитель пары проходит в группу Лиги Европы, а проигравшая команда – будет играть в Лиге Конференций.