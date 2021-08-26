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Лучший полузащитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Н'Голо Канте

Лига Чемпионов
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Стало известно имя лучшего полузащитника сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА

Лучший полузащитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Н'Голо Канте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего полузащитника сезона – им стал Н'Голо Канте из "Челси".

"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Н'Голо Канте продемонстрировал видающуюся игру в полузащите на финальных стадиях турнира.

Претендентами на звание Лучшего полузащитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Кевин де Брейне из "Манчестер Сити") и Жоржиньо из "Челси".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте
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Источник:
uefa.com

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