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Лучший полузащитник сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Н'Голо Канте
Стало известно имя лучшего полузащитника сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего полузащитника сезона – им стал Н'Голо Канте из "Челси".
"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Н'Голо Канте продемонстрировал видающуюся игру в полузащите на финальных стадиях турнира.
Претендентами на звание Лучшего полузащитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Кевин де Брейне из "Манчестер Сити") и Жоржиньо из "Челси".
Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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