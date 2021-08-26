УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего полузащитника сезона – им стал Н'Голо Канте из "Челси".

"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Н'Голо Канте продемонстрировал видающуюся игру в полузащите на финальных стадиях турнира.

Претендентами на звание Лучшего полузащитника сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Кевин де Брейне из "Манчестер Сити") и Жоржиньо из "Челси".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.