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Лучший нападающий сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эрлинг Холланд

Лига Чемпионов
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Стало известно имя лучшего нападающего сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА

Лучший нападающий сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эрлинг Холланд

фото - Боррусия Дортмунд

Новина українською

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего нападающего сезона – им стал Эрлинг Холланд из "Боруссии Д".

"Боруссия Д" в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов, где потерпела поражение от "Манчестер Сити". Эрлинг Холланд забил 10 мячей в 8 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром турнира прошлого сезона.

Претендентами на звание Лучшего нападающего сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Роберт Левандовски из "Баварии" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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