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Лучший нападающий сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эрлинг Холланд
Стало известно имя лучшего нападающего сезона Лиги Чемпионов по версии УЕФА
фото - Боррусия Дортмунд
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего нападающего сезона – им стал Эрлинг Холланд из "Боруссии Д".
"Боруссия Д" в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов, где потерпела поражение от "Манчестер Сити". Эрлинг Холланд забил 10 мячей в 8 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром турнира прошлого сезона.
Претендентами на звание Лучшего нападающего сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Роберт Левандовски из "Баварии" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".
Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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