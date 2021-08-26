Лучший нападающий сезона Лиги Чемпионов УЕФА – Эрлинг Холланд

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Лучшего нападающего сезона – им стал Эрлинг Холланд из "Боруссии Д".

"Боруссия Д" в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Лиги Чемпионов, где потерпела поражение от "Манчестер Сити". Эрлинг Холланд забил 10 мячей в 8 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром турнира прошлого сезона.

Претендентами на звание Лучшего нападающего сезона Лиги Чемпионов УЕФА были также Роберт Левандовски из "Баварии" и Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

Напомним, что сегодня также проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.