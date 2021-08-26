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Дежа вю. Шахтер снова сыграет в группе ЛЧ с Реалом и Интером

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

И в придачу - Шериф Вернидуба

Дежа вю. Шахтер снова сыграет в группе ЛЧ с Реалом и Интером

Новина українською

Сегодня, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Получил соперников и донецкий Шахтер.

Горняки попали в группу D, где сыграют с Реалом, Интером и Шерифом.

Напомним, что матчи 1-го тура группы состоятся 14/15 сентября, последнего - 7/8 декабря. Расписание всех матчей группы будет известно чуть позже.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (17)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.08.2021 в 21:41
Что Реал, что Интер очень уж злые будут на Шахтер! Ох и будет жесть! Как это круто для нашего Шахтера! Тренерский состав ощутит все эмоции, что никогда не испытывали! Супер!
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+2
0
Одессамама (Одесса)
26.08.2021 в 20:59
Они шарики в этом году меняли вообще?
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+3
0
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scorpius (Ck)
26.08.2021 в 20:58
Хорошо, что Дентиньо остался, теперь с Реалом легче будет бодаться!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
26.08.2021 в 20:38
Так Шахтар дивом прорвався в групу ЛЧ і має набагато більше шанси не бути останнім. Враховуючи, що Зоря горить... наші шанси повернутися до десятки, десь на рівні з динамівськими прорватися у євровесну Будемо сподіватися, що Луческу щось все ж таки збудував і ми побачимо не тільки зіркові клуби / виконавців, але і Динамо не всі матчі програє
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
26.08.2021 в 20:30
У Шерифа неплохие шансы.... Если Интер-Реаал ничьи, то шахтьор пройдут легко...
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+2
-4
ZNAK_VOPROSA
26.08.2021 в 20:50
Что ты уже тварь исполнил супружеский долг перед Олексиным, дырявый? Пойди подмойся, петушок
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+3
0
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Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:27
Дентіньо вже розминається. Перес напрягся...
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+5
-2
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 20:26
Я в прошлом году -5000 на двух матчах кротов с Реалом. В этом году отыграюсь
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+1
-4
Lion Killer (Львів)
26.08.2021 в 20:29
вважай шоб - 10000 не стало ))))
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+6
0
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djeff2015 (Запорожье)
26.08.2021 в 20:26
тут тоже походу , что из ДК будет--изнасилование. с такой игрой Шахтера Шериф имеет хорошие шансы.
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+2
-5
Соколов (Никополь)
26.08.2021 в 20:24
Хана кротам Реал просто разорвет за прошлый год
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+3
-6
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.08.2021 в 20:26
Да гляди, разорвалка может порваться.)
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+1
-4
Донецкий легион (Ugledar)
26.08.2021 в 20:28
Та вы каждый год пистите хана.....Собака лает а караван в курсе дела.Удачи Шахтеру.
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+4
-3
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Romerik (YNWA)
26.08.2021 в 20:28
Поверь им наср*ть на какое то там поражение.
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
26.08.2021 в 20:21
Шахтьор Реал дважди..... , а Інтер один раз.. і фінал Ліги Чемпіонів.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
26.08.2021 в 20:21
О, у команды Вернидуба есть шансы взять очки;)
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+5
-3
Leolion (Alicante)
26.08.2021 в 20:20
Шериф есть, минимум в ЛЕ должны выходить.
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+5
-2


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