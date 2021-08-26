Лига Чемпионов
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Дежа вю. Шахтер снова сыграет в группе ЛЧ с Реалом и Интером
И в придачу - Шериф Вернидуба
Сегодня, 26 августа, в Стамбуле прошла жеребьёвка группового этапа
Получил соперников и донецкий Шахтер.
Горняки попали в группу D, где сыграют с Реалом, Интером и Шерифом.
Напомним, что матчи 1-го тура группы состоятся 14/15 сентября, последнего - 7/8 декабря. Расписание всех матчей группы будет известно чуть позже.
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