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Тренер года УЕФА – Томас Тухель

Лига Чемпионов
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Стало известно имя Тренера года по версии УЕФА

Тренер года УЕФА – Томас Тухель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Тренера сезона – им стал Томас Тухель из "Челси".

"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Также подопечные Томаса Тухеля победили в матче за Суперкубок Уефа и заняли четвертое место в АПЛ.

Претендентами на звание Тренера года УЕФА были также Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.

Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

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В статье: Роберто Манчини Томас Тухель Челси (Лондон) Гвардиола
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