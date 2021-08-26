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Тренер года УЕФА – Томас Тухель
Стало известно имя Тренера года по версии УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Тренера сезона – им стал Томас Тухель из "Челси".
"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Также подопечные Томаса Тухеля победили в матче за Суперкубок Уефа и заняли четвертое место в АПЛ.
Претендентами на звание Тренера года УЕФА были также Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Роберто Манчини из сборной Италии.
Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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