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Жоржиньо – Игрок года УЕФА
Стало известно имя Игрока года по версии УЕФА
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Игрока года – им стал Жоржиньо из "Челси".
"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Также сборная Италии, вместе с Жоржиньо в полузащите добралась до финала Евро, где обыграла сборную Англии.
Претендентами на звание Игрока года УЕФА были также Н'Голо Канте из "Челси" и Кевин Де Брейне из "Манчестер Сити".
Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.
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