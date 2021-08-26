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Жоржиньо – Игрок года УЕФА

Лига Чемпионов
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Стало известно имя Игрока года по версии УЕФА

Жоржиньо – Игрок года УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА на официальной церемонии награждения объявила Игрока года – им стал Жоржиньо из "Челси".

"Челси" в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Чемпионов, где обыграл "Манчестер Сити". Также сборная Италии, вместе с Жоржиньо в полузащите добралась до финала Евро, где обыграла сборную Англии.

Претендентами на звание Игрока года УЕФА были также Н'Голо Канте из "Челси" и Кевин Де Брейне из "Манчестер Сити".

Напомним, что сегодня также прошла жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2021/2022.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо Кевин Де Брюйне Н'Голо Канте Национальная сборная Италии
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