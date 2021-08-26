Андрей Полунин: Мудрик сыграл в подкате, разогнал атаку и забил - это дорого стоит

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин поделился мнением об игре в повторном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" - "Монако", Ничейный результат 2:2 вывел "горняков" в групповой этап этого престижного турнира.

- В первом матче "Монако" выглядел не очень сильным соперником, но в Харькове мы увидели совсем другую команду – агрессивную, с характером и жаждой к победе. Временами, а особенно в первом тайме, "Шахтер" имел бледный вид.

- Да, в первом тайме они "загнали" "Шахтер" на свою половину поля, не дав спокойно дышать. Соперник, применяя высокий прессинг, даже в районе угловых флагов, обезоружил "горняков" и лишил их контроля над мячом, за счет чего они играют в свой футбол, не могли выйти спокойно из обороны в атаку. У "Шахтера" ничего не получалось. Провальную игру выдал Матвиенко, второй гол - это его вина. Игрок сборной должен контролировать ситуацию, и не позволять забивать такие мячи. Не зря Де Дзерби остался недоволен его действиями и заменил в перерыве. Первый тайм провалила вся команда. "Шахтер" был растерян, безвольный и бесхарактерный. Но в этом заслуга "Монако", который диктовал свои условия и сильно отыграл эту 45-минутку. Счет 2:0 показал, кто был сильнее, и хорошо, что не забили третий до перерыва, а возможности у монегасцев были. Еще раз повторюсь за счет мощного прессинга, они лишили "Шахтер" кислорода, обезоружив техничных бразильцев, не давая возможности зацепиться за мяч. А если нет мяча, нет атак и нет игры.

- После перерыва "Шахтер" немного ожил.

- С выходом Исмаили в защите стало спокойнее, и атакующие действия начинались от него. Затем вышел опытный Марлос, его гол - это переломный момент матча. Также отметил бы Патрика, именно он организовал атаку, Траоре вовремя зацепился за мяч, отдал и забили. Это была атака в стиле "Шахтера", которые мы привыкли видеть. Хорошо вышли на замену и освежили игру Мудрик, Степаненко. Тарас добавил мощи в центральной зоне, где было у соперника много перехватов, а у нас много ошибок, что и нужно было гостям. Особенно лестных слов заслуживает молодой Мудрик, о нем можно говорить, как о будущем украинского футбола. Это талантливый футболист! Прибежал на свою половину поля, в подкате отобрал мяч, разогнал атаку, и забил. Это дорого стоит! Да и Фернандо, вышедший в дополнительное время, усилил атакующие действия команды. Все замены оказались продуктивными и эффективными, они поменяли тактику и стратегию игры. Как видим, опытные игроки сыграли решающую роль в этом очень тяжелом матче.

- У многих было беспокойство за позицию вратаря, что Пятов давно не имел игровой практики. Но сыграл выше всяких похвал!

- Еще один опытный игрок, который сыграл ключевую роль в победе "Шахтера". Особенно два момента, если бы не его блестящие действия, то "горянки" проиграли бы и не попали в групповой этап. Идет 65-я минута, счет 2:0 в пользу соперника, игрок "Монако" врывается в штрафную, быть голу, но Пятов плечом парирует удар. И второй момент, 92-я минута, удар в угол, но Андрей молодчина совершает невероятный сейв, тащит мяч из угла. Если бы не он, все закончилось бы для "Шахтера" в основное время. Шикарная игра нашего вратаря!

- Ничья трудная, правда, с долей везения.

- Так как сыграл "Шахтер" в первом тайме – это урок на будущее. Нужно делать выводы. В обороне есть недостатки, которые необходимо устранять. С ошибками играют Матвиенко, молодой Витао, может им не хватает еще сыгранности. В целом команда сумела переломить тяжелейший ход игры, показала характер, и вырвала зубами "ничейную" победу. Приятно удивил "Монако". Невыразительная игра дома и на выезде, где команда предстала грозным соперником, это небо и земля. Тем почетнее виктория "Шахтера", где-то с Фартом. Если суммировать два матча, то за счет победы на выезде все-таки "горняки" оказались сильнее.