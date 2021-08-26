Де Дзерби: После жеребьевки ЛЧ всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов , в результате которой в соперники "горнякам" по группе достались "Реал", "Интер" и "Шериф".

– Есть ли некое дежавю по сравнению с прошлым сезоном, поскольку вновь попались "Интер" и "Реал"?

– "Интер" и "Реал" поменяли тренеров, но, может быть, даже улучшили уровень. В группе есть и "Шериф" – я не очень хорошо знаю эту команду, но они отлично играли с "Динамо" (Загреб). После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или трудная. В Лиге чемпионов можно попасть на "Ливерпуль", "Манчестер", ПСЖ… Просто будем играть и посмотрим.

– Вы уже много раз встречались с "Интером" и наверняка хорошо знаете, как противостоять ему.

– Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. "Интер" потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.

– На пресс-конференциях во встречах с "Монако" вы не раз упоминали "Реал". Для вас эта команда является в чем-то образцом?

– Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Может быть, из-за этого я на пресс-конференциях говорил о "Реале". На самом деле в последние годы "Барселона" в Испании стала лучше, чем "Реал". Но мы до сих пор можем считать, что мадридский "Реал" – одна из лучших, сильнейших команд в Европе. Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.

– "Шериф" всех удивил, впервые попав в групповой раунд Лиги чемпионов. Это темная лошадка нашей группы?

– Абсолютно нет. Мы очень уважаем "Шериф" – они выиграли 3:0 у загребского "Динамо". Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов. На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что "Интер", когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче.