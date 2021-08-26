Почти единогласно – обречены. Журналисты UA-Футбол оценили шансы Динамо в группе Лиги чемпионов

В четверг, 26-го августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Своих соперников, среди прочего, получило и киевское "Динамо". В группе Е киевляне будут противостоять "Баварии", "Барселоне" и "Бенфике". Журналисты UA-Футбол делятся своими впечатлениями по итогам жеребьевки.

Игорь Семйон. С четвертой корзины было мало шансов на действительно легкий жребий. Поэтому здесь нечего посыпать голову пеплом, а просто надо реально оценивать свои силы. За выход из группы бороться будет очень трудно. Будет борьба за место в весенней стадии Лиги Европы, хотя для этого придется удивлять опытную и опасную "Бенфику".

А "Бенфика" это не "Ференцварош", с которым в прошлом году киевляне как раз и бились за весну. Помним, какие тогда были проблемы и в выездном, и в домашнем поединках. Думаете, с "Бенфикой" будет легче? Отнюдь. Но есть и другая сторона медали: помним, как классно "Динамо" сыграло в прошлом году на "Камп Ноу". Только невезение и выдающаяся игра голкипера помешали взять очки. "Барса" точно сильнее с тех пор не стала, а "Динамо" добавило, ведь уже не первый год работает под руководством хитрого Мирчи Луческу.

Итак, будет борьба с "Бенфикой", в которой (борьбе) роль отыграет не только результат очных встреч, но и результаты матчей обеих команд с "Барселоной" (кому-то, наверное, все же удастся зацепиться за очки). А вот с "Баварией" без шансов – мюнхенцы очень сильные, организованные, прагматичные. Кроме того, они редко валяют дурака на групповой стадии, поэтому здесь "Динамо" твердо светят поражения.

Будет интересно. Но, наверное, также будет грустно в конце турнирного пути.

Прогноз – четвертое место.

Борис Сорокин. БББ. В прошлом году у “Динамо” был “Ференцварош”, с которым можно было бороться за третье место. Сейчас такой команды нет. Никто не спорит с тем, что “Бавария” стала слабее после своей победы в ЛЧ-2020 или с тем, “Барселона” находится в финансовом и игровом кризисе, и утратила свое прежнее могущество. Но чемпион Украины и близко не сопоставим с ними по силе. Как и с “Бенфикой”. В прошлом сезоне гегемон португальского футбола занял в чемпионате всего лишь третье место, но все равно во всех позициях “Бенфика” превосходит “Динамо”. Максимум киевского клуба – четыре очка.

Прогноз – четвертое место.

Георгий Грошев. Мирча Луческу не смог наколдовать легкую группу. Чемпиону Украины слабо повезло со жребием, так как "Барса", "Бавария" и "Бенфика" сейчас выглядят предпочтительнее "бело-синих". Да, каталонцы остались без Месси, однако в их составе еще хватает мастеров, которые в одиночку могут легко решить итог любого матча. "Бавария" летом сделала ставку на молодого Нагельсманна. Даже если у вундеркинда дела в гранде не пойдут, из группы ЛЧ лучшая команда Германии выходить обязана. Другой сценарий представить сложно.

С "Бенфикой" киевляне должны будут разыграть третью строчку, дающую выход в Лигу Европы. Нам слабо верится в успех киевлян. Во-первых, лиссабонцы неплохо закупились летом. Во-вторых, они кажется куда более опытным и сыгранным. В третьих, у руля "Бенфики" стоит не менее опытный наставник, чем Мирча Луческу. Жорже Жезуш уже играл в финалах еврокубков и даже побеждал в кубке Либердаторес. Отсюда - неутешительный вывод. Ставим на последнее место киевское "Динамо".

Прогноз – четвертое место.

Влад Петрушевский. Киевлянам могло повезти и больше, попади они, допустим, к "Лиллю", "Севилье" и "Зальцбургу". Тем не менее, есть предчувствие, что там бы команде Луческу пришлось помучиться даже больше, ввиду некоторых особенностей нашей ментальности. Невероятно трудно будет с организованной "Баварией", которая наверняка прибавит в вариативности под руководством гика Нагельсманна, не менее cложно выйдет и с теперь уже прессингующей "Барселоной". Ну, и лиссабонская "Бенфика" Романа Яремчука – тоже ни разу не андердог а-ля "Шериф" из Тирасполя.

Все дело в том, что "Динамо" сделало скачок по сравнению с предыдущей осенью, но тогда в группе у банды Луческу был неопытный "Ференцварош", а не вполне солидная "Бенфика". Что уже говорить о мюнхенцах и каталонцах.

По состоянию на август 2021-го сложно рассмотреть радужные перспективы для "Динамо" в таком квартете, даже с возросшей глубиной состава. Вылет в Лигу Европы Игорь Суркис сможет рассматривать как успех. На уровень 1/8 Лиги чемпионов ни одна из наших команд еще не вернулась.

Прогноз. Увы, четвертое место

Роман Синчук. "Бавария" – совершенно другой уровень, ждем разгромов, дай бог не по 0:7. "Барселона" сейчас на перестройке, но это по-прежнему "Барселона", а у "Динамо" по-прежнему нет элитного опорника и центрбека. Поэтому тоже не ждем ничего хорошего. Строить из себя большого эксперта по "Бенфике" не стану, видел лишь ее матчи со "Спартаком". Из того, что увидел – Луческу под силу придумать тактику под "Орлов", а "Динамо" по плечу дать им бой. Дальше – как повезет. Бывает, что и менее классная команда проходит более классную – то же "Динамо" весной именно так прошло "Брюгге".