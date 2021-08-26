Вернидуб: Чувствовал, что нам достанется Шахтер

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов , в результате которой в соперники команде по группе достались "Реал", "Интер" и "Шахтер".

"Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется "Шахтер" - команда из моей страны.

Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше", - сказал Вернидуб.