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Вернидуб: Чувствовал, что нам достанется Шахтер
Наставник Шерифа обещает создать конкуренцию
Фото: ФК Шериф
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о
"Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется "Шахтер" - команда из моей страны.
Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше", - сказал Вернидуб.
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