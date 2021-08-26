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Вернидуб: Чувствовал, что нам достанется Шахтер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник Шерифа обещает создать конкуренцию

Вернидуб: Чувствовал, что нам достанется Шахтер

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, в результате которой в соперники команде по группе достались "Реал", "Интер" и "Шахтер".

"Интересная группа с грандами из Италии, Испании и Украины. Чувствовал, что из третьей корзины нам достанется "Шахтер" - команда из моей страны.

Постараемся оказать конкуренцию. Я надеюсь и верю в ребят. Мы находимся в сказке и хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
26.08.2021 в 23:14
На Шериф, как клуб, пох. В группе буду болеть за Юрия Николаевича. В это раз нужно повозить, как в 2017, но с положительным результатом.
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+1
0
Rukyn90 (Умань)
26.08.2021 в 23:10
Його в Україні недоцінили. Тепер він втре носа всім критикам. А очки він відбере в Шахтьора. Це точно.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
26.08.2021 в 23:05
У Вернидуба с Шахтером есть старые счеты. Поэтому будет точно нелегко
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-1


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