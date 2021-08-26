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Забарный: С Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Молодой защитник киевлян доволен жеребьевкой ЛЧ

Забарный: С Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще

Новина українською

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022, в результате которой в соперники киевлянам достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

- Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами.

- С "Барселоной" вы уже встречались в прошлом сезоне. Возможно, хотелось другого соперника для разнообразия?

- Может быть, и хорошо, что нам снова попалась "Барселона", ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с "Барселоной" можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные.

- К новому сезону Лиги чемпионов команда подойдет уже более подготовленной, с большим багажом опыта?

- Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее.

- "Динамо" снова встретится с командой Романа Яремчука, на этот раз "Бенфикой". Это также будет интересное противостояние?

- Конечно, это будет очень интересная встреча. "Бенфика" - тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить.

- Обсуждали ли в команде кто кого хотел бы в соперники перед жеребьевкой?

- Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось.

- А какими были твои предпочтения?

- Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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kapkan (Луганск)
26.08.2021 в 23:40
Это мнение специалиста по Барсе!! Вчера Вам Ингулец один гол забил, а он Барсу вам рассматривает...
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
26.08.2021 в 23:28
"...Це буде чудовий шанс проявити себе, постаратися показати всьому світу, що ми можемо боротися на цьому рівні...* Так, шанс себе проявити буде... але скоріш за все, показати всьому світу свій справжній рівень... пацан, мабуть, забув трохи минулорічну ЛЧ... боюсь, цей раз 2:1 і 0:2 буде за щастя від двох перших... тай хоча би очко з третіми, щоб не поновлювати антирекорди... Чи вони там, дійсно, себе такими крутими вважажають???
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timofey (донецк)
26.08.2021 в 23:22
опять отгрузят полную кошёлку?
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kukarekin (Одесса)
26.08.2021 в 23:19
Крутой как будто!
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