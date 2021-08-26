Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный: С Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще
Молодой защитник киевлян доволен жеребьевкой ЛЧ
Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от
- Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами.
- С "Барселоной" вы уже встречались в прошлом сезоне. Возможно, хотелось другого соперника для разнообразия?
- Может быть, и хорошо, что нам снова попалась "Барселона", ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с "Барселоной" можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные.
- К новому сезону Лиги чемпионов команда подойдет уже более подготовленной, с большим багажом опыта?
- Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее.
- "Динамо" снова встретится с командой Романа Яремчука, на этот раз "Бенфикой". Это также будет интересное противостояние?
- Конечно, это будет очень интересная встреча. "Бенфика" - тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить.
- Обсуждали ли в команде кто кого хотел бы в соперники перед жеребьевкой?
- Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось.
- А какими были твои предпочтения?
- Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел.
Популярное сейчас
- Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Динамо и Шахтеру – приготовиться. АУДИО онлайн трансляция жеребьевки группового этапа ЛЧ
- Не нужны Луческу? Двое игроков Динамо отсутствовали на командном фото для УЕФА
- С кем сыграют Динамо и Шахтёр. Когда и где смотреть онлайн жеребьёвку групп Лиги чемпионов
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО