Забарный: С Барселоной можно играть хоть каждый год, а то и чаще

Защитник "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022 , в результате которой в соперники киевлянам достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

- Нам попалась очень хорошая, сильная группа. Это будет отличный шанс проявить себя, постараться показать всему миру, что мы можем бороться на этом уровне. Надеюсь, у нас все получится. Будем готовиться к групповому этапу, настраиваться на матчи с этими командами.

- С "Барселоной" вы уже встречались в прошлом сезоне. Возможно, хотелось другого соперника для разнообразия?

- Может быть, и хорошо, что нам снова попалась "Барселона", ведь это одна из лучших команд в мире. Возможно, кому-то и хотелось встретиться с новыми командами, с которыми мы еще не играли, но как по мне, с "Барселоной" можно играть хоть каждый год, а то и чаще. Эмоции от таких встреч только положительные.

- К новому сезону Лиги чемпионов команда подойдет уже более подготовленной, с большим багажом опыта?

- Думаю, да, ведь за прошедший год у нас уже накопился опыт игр с соперниками такого уровня. Многие ребята представляли национальную сборную на Евро-2020, где также были игры высочайшего уровня. Думаю, в этом сезоне в ЛЧ мы будем чувствовать себя уже увереннее.

- "Динамо" снова встретится с командой Романа Яремчука, на этот раз "Бенфикой". Это также будет интересное противостояние?

- Конечно, это будет очень интересная встреча. "Бенфика" - тоже хорошая, сильная команда, но в матчах с ней мы обязаны хорошо себя проявить.

- Обсуждали ли в команде кто кого хотел бы в соперники перед жеребьевкой?

- Обсуждали, причем мнения и предпочтения были разные. Кто-то хотел соперников послабее, кто-то – наоборот, самых сильных. Получилось то, что получилось.

- А какими были твои предпочтения?

- Лично я и хотел, чтобы нам попалась сильная группа, хотелось сыграть с топ-клубами. Так и получилось, так что я доволен группой, ведь нам попались такие соперники, каких я и хотел.