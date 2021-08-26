Вернидуб вам в подарок. Прогноз редакции UA-Футбол на выступление Шахтера в группе Лиги чемпионов

В четверг, 26-го августа, состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2021/22. Своих соперников, среди прочего, получил и донецкий "Шахтер". В группе D "горняки" будут противостоять "Интеру", "Реалу" и "Шерифу". Журналисты UA-Футбол делятся своими впечатлениями по итогам жеребьевки.

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Роман Синчук. Все еще проще, чем было год назад. "Реал" и "Интер" по-прежнему гораздо сильнее «Горняков» на бумаге, но на поле все не так просто. Анчелотти, такое впечатление, еще не нашел оптимального сочетания в защите, поэтому «Сливочные» пропускают трижды от «Леванте». У "Интера" свои проблемы – новый тренер, много новичков, уход Лукаку, на котором держалось все нападение. На характере и везении за 1-2 матча против грандов можно и зацепиться. Ну а "Шериф" "Шахтер" обязан бить, тут двух мнений быть не может.

Георгий Грошев. "Интер" и "Реал". Еще год назад, когда команде Каштру выпали представители Италии и Испании, казалось, что ничем хорошим это не закончится, однако все сложилось иначе. С ними "Шахтер" набрал восемь очков, а подножку, из-за которой тогда еще чемпион Украины улетел в ЛЕ, поставила "Боруссия" М. В этом году все будет иначе. "Шахтер", "Реал" и "Интер" вышли в новый сезон с новыми наставниками, на плечи которых упало бремя перестройки. А значит прогнозировать что-либо стало в разы сложнее.

"Интер" пока провел только один официальный матч (уверенная победа), у "Реала" четыре очка в двух турах. У миланцев ушло два ключевых игрока, мадридцы делают все, дабы подписать Мбаппе. Одним словом, ничего особо не понятно. Учитывая статус и опыт "Реала", именно они выглядят претендентами на первое место. Дальше будет "Интер", после - "Шахтер", который может навязать борьбу, но команда находится только на первых этапах своего построения. Де Дзерби будет рад вернуться в родную Италию, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мотивации алленаторе будет не занимать.

"Шериф"? Такие команды нельзя недооценивать, но они не должны занимать места выше четвертого.

Прогноз: третье место.

Влад Петрушевский. Не с "Манчестер Сити", конечно, бодаться, но все равно по принципу Ctrl+C-Ctrl+V во многом вышло. Забавно, что квартет D напоминает прошлогоднюю группу киевского "Динамо". Два безоговорочных претендента на выход в 1/8, украинский коллектив и команда, которую тренирует украинский тренер. И это еще не вспоминая об остальных дежавю жеребьевки.

Естественно, на матчи с "горняками" мадридский "Реал" выйдет заряженным, с огромной мотивацией отомстить. Каким бы несобранным в плане общего игрового рисунка и солидно ослабленным в обороне не был "королевский клуб", он все равно однозначный фаворит в матчах против команды Де Дзерби. Идей Симоне Индзаги и высокого класса игроков "Интера" в целом также должно хватить на успехи в противостояниях с "Шахтером". Шесть очков для "оранжево-черных" виднеются только в спарке с "Шерифом" Юрия Вернидуба. Одновременно радостно и почему-то грустно – увы, такие реалии.

Прогноз. Спокойный (!) вылет в Лигу Европы с 3-го места , а не полный нервов в 6-м туре. "Шахтер" наверняка прибавит в командном взаимодействии и исправит некоторые огрехи в обороне, однако "Реал" и "Интер" тоже собираются играть в футбол на данном отрезке.

Игорь Семйон. Мне не очень нравится, когда жребий два (или больше) года подряд формирует одни и те же комбинации команд в группе. Но что поделаешь... На самом деле, считаю жребий не слишком плохим, ведь из четвертой корзины достался вполне приемлемый вариант, а с первой – не самый плохой. "Интер" сильный, но "Интер" перестраивается: новый тренер, уход Лукаку, финансовые проблемы владельцев. Свою роль сыграет и Де Дзерби, который должен уметь противостоять итальянским грандам. Поэтому небезнадежно – такое определение подходит сюда хорошо.

А вот с "Реалом" точно не жду повторения прошлогоднего сценария. Анчелотти не позволит себе такого, как Зидан – подготовка будет тщательной, следовательно, и результат будет за мадридцами. С "Шерифом" нужно не допустить недооценки.

Прогноз – третье место, но с шансами на второе.

Борис Сорокин. “Шахтер” получил довольно-таки слабого соперника из четвертой корзины. Приятно будет вновь увидеть Юрия Вернидуба в Украине, но “Шериф” все же команда невысокого уровня, пусть ему и удалось пройти “Црвену Звезду” и “Динамо” Загреб в квалификации.

“Интер”, “Реал” и “Шахтер” сменили в межсезонье тренеров и провели ряд системообразующих трансферов. Нет смысла вспоминать матчи прошлого сезона. Если “Шахтер” будет играть против грандов так, как против “Монако” во второй игре – шансов на плей-офф не будет. Пока “горняки” выглядят очень сырой команды, и у Де Дзерби, в отличие от Анчелотти и Индзаги, нет еврокубкового опыта.