Мюллер: Когда я думаю о Динамо, то вспоминаю гол Марио Баслера в 1999 году 

Лидеры “Баварии” Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Томас Мюллер поделились своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. Чемпион Германии попал в группу E, где встретится с “Барселоной”, “Бенфикой” и “Динамо” Киев.

По словам Мюллера, все команды в группе хорошо играют в футбол. Также уроженец федеральной земли Баварии не мог не вспомнить легендарные встречи с “Баварии” с “Динамо” в полуфинала Лиги чемпионов 1998/99 (3:3 в Киеве и 1:0 в пользу немецкого клуба в Мюнхене – прим.ред.).

“Мы встретимся в одной группе с тремя традиционными участниками Лиги чемпионов. С нетерпением жду матчей с этими командами, они все хороши в умении играть в футбол”.

“Мы хорошо помним четвертьфинал с “Барселоной” в 2020 году, для “Баварии” этот вечер в Лиссабоне был приятным опытом. Но мы также должны быть готовы к встречам с “Бенфикой” и Киевом. Когда я думаю о Киеве, то сразу вспоминаю великолепный гол Марио Баслера в полуфинале 1999 года, который вывел нас в финал”, – сказал Мюллер.

Йозуа Киммих считает, что “Бавария” должна занимать первое место.

“Это очень амбициозная группа. “Барселона” – это серьезное испытание, у них много топ-игроков. Мы с нетерпением ждем этих двух матчей. “Бенфика” – это хорошая команда. Они тактически гибки, и против них сложно играть”.

“Динамо” Киев – это чемпион Украины. Для нас это будет еще одним препятствием, которое мы должны встретить с полной концентрацией. В целом, наша цель – это выиграть группу”, – заметил Киммих.

Капитан “Баварии” Мануэль Нойер уверяет, что о недооценке не может быть и речи.

“Мы не можем себе позволить ошибиться в этой группе. Соперники будут очень сложными. “Барселона” все еще остается для нас воспоминанием о 2020 годе. Нам будет непросто, даже учитывая, что они будут без Месси. “Бенфика” очень сильная, в Лиссабоне всегда хорошая атмосфера”.

“И мы не должны недооценивать Киев, это очень сильная команда. С нетерпением жду матчей с этими великими европейскими командами”, – сказал Нойер.