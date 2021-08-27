Суркис: Я бы не стал оперировать понятием "группа смерти"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022 , в результате которой в соперники киевлянам достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

"Такие группы принято называть "группами смерти", но в данном случае я бы не стал оперировать этим понятием. Киевское "Динамо" имеет все возможности, чтобы достойно противостоять любому сопернику, показывать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Если вкратце, то "Бавария" это одна из сильнейших команд Европы, "Барселона" это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. При любых раскладах каталонцы входят в число лучших команд континента. "Бенфика" это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции.

В прошлом году наша команда набралась необходимого опыта в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, "Динамо" будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира.

Надеюсь, что все наши игроки осознают уровень ответственности, понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков. Если все будет нормально, ситуация с коронавирусом не изменится в худшую сторону, то максимальное количество болельщиков, которым будет разрешен проход на стадион, организуют сильнейшую поддержку "Динамо".

Это будет одним из наших козырей, настоящий 12-й игрок в борьбе против европейских грандов.

Роман Яремчук против "Динамо"? Тут не надо искать дополнительную мотивацию ни для Романа, ни для нашего клуба. "Динамо" дало ему дорогу в большой футбол, в свое время мы приняли правильное решение, отпустив Яремчука в иностранный клуб, он получил возможность для развития и стал тем, кем является сейчас.

Желаю Роману как можно больше забитых голов за национальную сборную и в любом матче "Бенфики", кроме поединка против "Динамо", - сказал Суркис.