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Нойер: Бавария не должна недооценивать Динамо
Голкипер мюнхенцов высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где мюнхенцы сыграют с "Барселоной", киевским "Динамо" и "Бенфикой".
"Мы не можем позволить себе ошибаться в этой группе. Нам достались очень серьезные соперники. "Барселона" по-прежнему очень сильна, даже без Месси. В Лиссабоне всегда царит отличная атмосфера и против "Бенфики" там будет непросто играть. Также мы не должны недооценивать "Динамо", ведь они игроки сражаются до конца.
Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы", – сказал Нойер.
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