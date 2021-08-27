Нойер: Бавария не должна недооценивать Динамо

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, где мюнхенцы сыграют с "Барселоной", киевским "Динамо" и "Бенфикой".

"Мы не можем позволить себе ошибаться в этой группе. Нам достались очень серьезные соперники. "Барселона" по-прежнему очень сильна, даже без Месси. В Лиссабоне всегда царит отличная атмосфера и против "Бенфики" там будет непросто играть. Также мы не должны недооценивать "Динамо", ведь они игроки сражаются до конца.

Я с нетерпением жду групповой этап и матчи с одними из самых больших команд Европы", – сказал Нойер.