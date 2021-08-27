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Пятов: Нельзя недооценивать Шериф, Вернидуб создал хорошую команду

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Капитан "Шахтера" оценил жеребьевку Лиги чемпионов

Пятов: Нельзя недооценивать Шериф, Вернидуб создал хорошую команду

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов в интервью Футбол NEWS прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

Нельзя недооценивать "Шериф". Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", - сказал Пятов.

Напомним, что "Шахтер" вновь сыграет с "Интером" и "Реалом". Также соперником "горняков" станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

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В статье: Андрей Пятов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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_Hell_Cat_ (Днепр)
27.08.2021 в 10:37
У Вернидуба все команды отличаются характером...так что не всё так просто...прозвище "мужики" для Зари появилось при его каденции и потеряло актуальность после его ухода!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 09:17
В сегодняшнем выпуске каталонской "Мундо Депортиво" пишут про "Шериф" так... В этой команде нет молдавских игроков, эта команда основана двумя бывшими агентами КГБ и бюджет этой команды - 10 млн. евро.
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