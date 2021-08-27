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Пятов: Нельзя недооценивать Шериф, Вернидуб создал хорошую команду
Капитан "Шахтера" оценил жеребьевку Лиги чемпионов
shakhtar.com
Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов в интервью Футбол NEWS прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
"Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.
Нельзя недооценивать "Шериф". Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", - сказал Пятов.
Напомним, что "Шахтер" вновь сыграет с "Интером" и "Реалом". Также соперником "горняков" станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.
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