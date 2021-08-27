Пятов: Нельзя недооценивать Шериф, Вернидуб создал хорошую команду

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов в интервью Футбол NEWS прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Я не приверженец играть каждый год с одинаковыми соперниками. Это топ-команды, но я бы хотел другую группу.

Нельзя недооценивать "Шериф". Вернидуб создал хорошую команду. Нужно очень серьезно к ней отнестись", - сказал Пятов.