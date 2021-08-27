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"Не приглашены на воссоединение квартета D". Пресс-служба Боруссии М – о группе Шахтера в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Забавно отреагировали

"Не приглашены на воссоединение квартета D". Пресс-служба Боруссии М – о группе Шахтера в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В "Боруссии" (Менхенгладбах) прокомментировали итоги жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира, в частности немцы отреагировали на состав квартета D. Пресс-служба "жеребят" в Твиттере написала следующее ироничное сообщение:

"Не приглашены на воссоединение группы D".

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов клуб из Менхенгладбаха играл в группе B с "Интером", "Шахтером" и "Реалом". Тогда немцы вышли в плей-офф со второй позиции. В текущем сезоне "Боруссия М" не принимает участия в еврокубках, так как в кампании-2020/21 финишировала на 8 месте в Бундеслиге.

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В этому году в группе D с "горняками", "нерадзурри" и "сливочными" сыграет тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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