"Не приглашены на воссоединение квартета D". Пресс-служба Боруссии М – о группе Шахтера в Лиге чемпионов

В "Боруссии" (Менхенгладбах) прокомментировали итоги жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира, в частности немцы отреагировали на состав квартета D. Пресс-служба "жеребят" в Твиттере написала следующее ироничное сообщение:

"Не приглашены на воссоединение группы D".

Not invited to the Group D reunion ???? — Gladbach (@borussia_en) August 26, 2021

Напомним, в прошлом сезоне Лиги чемпионов клуб из Менхенгладбаха играл в группе B с "Интером", "Шахтером" и "Реалом". Тогда немцы вышли в плей-офф со второй позиции. В текущем сезоне "Боруссия М" не принимает участия в еврокубках, так как в кампании-2020/21 финишировала на 8 месте в Бундеслиге.

В этому году в группе D с "горняками", "нерадзурри" и "сливочными" сыграет тираспольский "Шериф" Юрия Вернидуба.