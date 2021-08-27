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Клопп рассказал, как отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов для Ливерпуля

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Юрген на связи

Клопп рассказал, как отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов для Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира. "Красные" сыграют с "Атлетико", "Порту" и "Миланом". Цитирует немца официальный сайт УЕФА.

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"По правде говоря, я довольно громко рассмеялся, увидев, что нам досталась явно сложная группа. Это ЛЧ, здесь ты играешь с лучшими командами Европы. Безусловно, в нашей группе такие есть".

"У нас много амбиций, как и прежде, мы хотим доказать, что вся та тяжелая работа, которая была проделана в прошлом сезоне с точки зрения завоевания путевки в Лигу чемпионов, не пройдет даром. Собираемся действовать с таким настроем".

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Ливерпуль
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Источник:
УЕФА

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