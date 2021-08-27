Сидорчук: Динамо не для того выиграло чемпионат Украины, чтобы кого-то бояться

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2021/2022.

Напомним, что динамовцы сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

"Перед жеребьевкой не было смысла надеяться на какой-то "удобный" вариант группы. Это Лига чемпионов, тут собраны лучшие команды континента и все разговоры на тему "повезло" или "не повезло" с жеребьевкой не имеют значения. Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться. У "Динамо" есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти.

"Бавария" – это всегда топ-оппонент, немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка. Немцы сменили тренера, но общий вектор развития остается прежним. "Бавария" будет гнуть свою линию и редко подстраивается под соперника. Что касается "Барселоны", то все наслышаны о ее так называемых трудностях. При этом состав у каталонцев отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси "Барса" – это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе.