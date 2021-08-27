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Сидорчук: Динамо не для того выиграло чемпионат Украины, чтобы кого-то бояться
Капитан"Динамо" поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2021/2022.
Напомним, что динамовцы сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".
"Перед жеребьевкой не было смысла надеяться на какой-то "удобный" вариант группы. Это Лига чемпионов, тут собраны лучшие команды континента и все разговоры на тему "повезло" или "не повезло" с жеребьевкой не имеют значения.
Группа у нас очень сильная, но мы не для того выиграли чемпионат Украины и прошли весь этот путь, чтобы кого-то бояться. У "Динамо" есть все возможности, чтобы достойно пройти это испытание, показать качественный футбол и сделать шаг вперед в своем развитии. Такие матчи приносят не только опыт, но и понимание того, к чему необходимо стремиться и расти.
"Бавария" – это всегда топ-оппонент, немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка. Немцы сменили тренера, но общий вектор развития остается прежним. "Бавария" будет гнуть свою линию и редко подстраивается под соперника.
Что касается "Барселоны", то все наслышаны о ее так называемых трудностях. При этом состав у каталонцев отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси "Барса" – это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе.
Про нынешнюю "Бенфику" известно меньше, но редко когда в Лиге чемпионов у португальцев была слабая команда. В минувшем чемпионате Португалии они заняли третье место, а значит уровень мотивации в нынешнем сезоне будет выше обычного. Конечно, перед матчами с лиссабонской командой будет много разговоров о противостоянии с Романом Яремчуком, но это больше тема для прессы и болельщиков. Мы комплексно оцениваем соперника и готовимся не к дуэли с одним игроком, а учитываем общую систему игры оппонента.
Мы всей командой ждем этих матчей и очень надеемся, что наши фанаты помогут игрокам. Поддержка болельщиков для "Динамо" очень важна в любом матче, вне зависимости от турнира. Трудно передать словами, что чувствуют игроки, когда переполненный "Олимпийский" гонит команду вперед, а после матча нас благодарят за самоотдачу и стремление к победе.
Лига чемпионов - это большие футбольные эмоции, и мы очень хотим разделить их с нашими фанатами на заполненном стадионе", - подытожил Сидорчук.
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