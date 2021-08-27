Срна: Для Шахтера лучше играть с топ-командами

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "горняки" вновь сыграют с "Интером" и "Реалом". Также соперником донецкого клуба станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

- Дарио, какие ваши впечатление от жеребьевки? С прошлого года мало что поменялось.

- Да, два соперника - "Интер" и "Реал" - те же самые, и добавился "Шериф". Группа снова непростая, но как показывает практика, для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами. Роберто Де Дзерби хорошо знает "Интер", мы прекрасно знаем "Реал", "Шериф" хоть и дебютант турнира, но тоже неудобная команда. Думаю, будет тяжело, но, как и в прошлом году мы будем биться за выход из группы.

- Как считаете, после матчей минувшего сезона кто подготовится лучше - вы к предстоящим дуэлям с "Интером" и "Реалом", или они к вам?

- Мы все будем хорошо готовы друг к другу. С "Интером" мы ведь будем играть третий сезон подряд. Я могу обещать, что у нас легко очки никто не заберет - всем дадим бой.

- После того, как "Шахтер" прошел "Монако", "Манчестер Сити" в твиттере поздравил вашу команду и пошутил: "Скоро увидимся", имея в виду постоянные встречи друг с другом в последние несколько сезонов. Теперь, как минимум над "Интером", так может шутить уже и ваш клуб.

- Да, хорошее поздравление (улыбается). Я уже говорил, что нам тяжелее попасть в Лигу чемпионов, чем играть в группе. И вчерашний матч это доказал. Нам где-то и повезло чуть-чуть, но, тем не менее, как сказал наш главный тренер, мы "показали яйца" и вышли в группу. Теперь будет чуть легче - как минимум есть шесть игр, а не две, меньшая психологическая нагрузка на футболистов. Плюс мы сделаем правильные выводы и сыграем лучше.

- Третий соперник в группе - "Шериф", самая низкорейтинговая команда из всех участников ЛЧ. В отличие от "Интера" и "Реала", в случае с тираспольчанами, придется поработать над тем, чтобы не было недооценки?

- "Шериф" за выход в группу обыграл "Динамо" Загреб, с которым мы не так давно дважды сыграли вничью. Причем дома разгромили их 3:0, а должно было быть 5:0. Так что нужно быть очень аккуратными", - сказал Срна.