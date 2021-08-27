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Срна: Для Шахтера лучше играть с топ-командами

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Дарио поделился мнением о жеребьевке ЛЧ

Срна: Для Шахтера лучше играть с топ-командами

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна поделился своим мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, "горняки" вновь сыграют с "Интером" и "Реалом". Также соперником донецкого клуба станет "Шериф" из Тирасполя, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

- Дарио, какие ваши впечатление от жеребьевки? С прошлого года мало что поменялось.

- Да, два соперника - "Интер" и "Реал" - те же самые, и добавился "Шериф". Группа снова непростая, но как показывает практика, для нашего клуба лучше, когда мы играем с топовыми командами. Роберто Де Дзерби хорошо знает "Интер", мы прекрасно знаем "Реал", "Шериф" хоть и дебютант турнира, но тоже неудобная команда. Думаю, будет тяжело, но, как и в прошлом году мы будем биться за выход из группы.

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- Как считаете, после матчей минувшего сезона кто подготовится лучше - вы к предстоящим дуэлям с "Интером" и "Реалом", или они к вам?

- Мы все будем хорошо готовы друг к другу. С "Интером" мы ведь будем играть третий сезон подряд. Я могу обещать, что у нас легко очки никто не заберет - всем дадим бой.

- После того, как "Шахтер" прошел "Монако", "Манчестер Сити" в твиттере поздравил вашу команду и пошутил: "Скоро увидимся", имея в виду постоянные встречи друг с другом в последние несколько сезонов. Теперь, как минимум над "Интером", так может шутить уже и ваш клуб.

- Да, хорошее поздравление (улыбается). Я уже говорил, что нам тяжелее попасть в Лигу чемпионов, чем играть в группе. И вчерашний матч это доказал. Нам где-то и повезло чуть-чуть, но, тем не менее, как сказал наш главный тренер, мы "показали яйца" и вышли в группу. Теперь будет чуть легче - как минимум есть шесть игр, а не две, меньшая психологическая нагрузка на футболистов. Плюс мы сделаем правильные выводы и сыграем лучше.

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- Третий соперник в группе - "Шериф", самая низкорейтинговая команда из всех участников ЛЧ. В отличие от "Интера" и "Реала", в случае с тираспольчанами, придется поработать над тем, чтобы не было недооценки?

- "Шериф" за выход в группу обыграл "Динамо" Загреб, с которым мы не так давно дважды сыграли вничью. Причем дома разгромили их 3:0, а должно было быть 5:0. Так что нужно быть очень аккуратными", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (6)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
27.08.2021 в 12:10
Согласен с дашкой- будет над чем поржать :)
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Dortmund 09 (Киев)
27.08.2021 в 12:01
Реал в таких матчах ленивый...им лень гонятся по всему полю за молодыми бразильцами. Интер когда Конте тренировал разбирал игру Шахтера по косточкам, Индзаги молодой может на это подзабить. Вот Шериф да, будет рубится.... но класс и опыт у ШД повыше. Можно пробовать цепляться за 1-2 места.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2021 в 12:48
команды соперников поатлетичнее будут - это их дополнительный плюс
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Dortmund 09 (Киев)
27.08.2021 в 12:59
атлетичнее то да, но Интер уже без Лукаку...а Реал надеюсь не подпишет Мбаппе...
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prostors (Вольногорск)
27.08.2021 в 11:41
Да, игра на контратаках. Лучше когда противник раскрывается.
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romajan (Киев)
27.08.2021 в 11:37
Дарійо?
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