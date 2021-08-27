Почеттино: В группе ЛЧ важно финишировать первыми. Сити – одна из лучших команд в Европе

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался об итогах жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира.

Напомним, оппонентами французского гранда станут английский "Манчестер Сити", немецкий "РБ Лейпциг" и бельгийский "Брюгге". Цитирует аргентинского тренера официальный сайт УЕФА.

"Важно финишировать первыми. Мы хотим выиграть все матчи, это наша главная задача. Встречи с "Манчестер Сити" всегда особенные, потому что это одна из лучших команд в Европе. Но мы также мы знаем, что "Лейпциг" и "Брюгге" захотят сделать все возможное от себя, чтобы добыть результат. Знаем, что будет непросто".