  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Почеттино: В группе ЛЧ важно финишировать первыми. Сити – одна из лучших команд в Европе
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: В группе ЛЧ важно финишировать первыми. Сити – одна из лучших команд в Европе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Справедливо

Почеттино: В группе ЛЧ важно финишировать первыми. Сити – одна из лучших команд в Европе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался об итогах жеребьевки группового этапа главного клубного европейского турнира.

Читайте такжеБрест – ПСЖ 2:4. Снова без Месси и Неймара, снова натужная победа

Напомним, оппонентами французского гранда станут английский "Манчестер Сити", немецкий "РБ Лейпциг" и бельгийский "Брюгге". Цитирует аргентинского тренера официальный сайт УЕФА.

"Важно финишировать первыми. Мы хотим выиграть все матчи, это наша главная задача. Встречи с "Манчестер Сити" всегда особенные, потому что это одна из лучших команд в Европе. Но мы также мы знаем, что "Лейпциг" и "Брюгге" захотят сделать все возможное от себя, чтобы добыть результат. Знаем, что будет непросто".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Брюгге Маурисио Почеттино Манчестер Сити РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...