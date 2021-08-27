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"Динамо будет непросто". Луческу оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Киевляне сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой"

"Динамо будет непросто". Луческу оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что динамовцы сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

"Сложная группа. Играть с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" будет непросто. В этом турнире собрались лучшие команды континента. Также в их число вошел "Шериф" во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет молдавских футболистов, но они прошли в Лигу чемпионов.

Мы будем играть, но проблема в другом. У нас травмированы четыре игрока стартового состава. Это непростая ситуация. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи.

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Я был бы рад, если бы нам удалось провести такую игру, как прошлом году против "Барселоны". Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить.

"Барселона" осталась без Месси, но их стиль игры не изменился. Если у вас нет своего стиля, сложно добиться результата. Месси - важный игрок. Теперь мы увидим его в группе с "Манчестер Сити".

Трудно судить о трансфере Лионеля. Я не ожидал, что он уйдет после стольких лет. С другой стороны, он перешел в команду, у которой есть большое потенциал для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. У нас не должно быть иллюзий о том, что выигрывает тот, у кого много денег", - сказал Луческу в интервью digisport.

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Отметим, что в прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу уже играли против "Барселоны". Оба матча киевляне проиграли - со счетом 2:1 и 0:4.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
digisport

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
27.08.2021 в 13:03
Динамо будет хорошо
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