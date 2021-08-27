"Динамо будет непросто". Луческу оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что динамовцы сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".

"Сложная группа. Играть с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" будет непросто. В этом турнире собрались лучшие команды континента. Также в их число вошел "Шериф" во главе с хорошим украинским тренером. Да, там нет молдавских футболистов, но они прошли в Лигу чемпионов. Мы будем играть, но проблема в другом. У нас травмированы четыре игрока стартового состава. Это непростая ситуация. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи.

Я был бы рад, если бы нам удалось провести такую игру, как прошлом году против "Барселоны". Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, результаты могут прийти. Важно в это верить. "Барселона" осталась без Месси, но их стиль игры не изменился. Если у вас нет своего стиля, сложно добиться результата. Месси - важный игрок. Теперь мы увидим его в группе с "Манчестер Сити". Трудно судить о трансфере Лионеля. Я не ожидал, что он уйдет после стольких лет. С другой стороны, он перешел в команду, у которой есть большое потенциал для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. У нас не должно быть иллюзий о том, что выигрывает тот, у кого много денег", - сказал Луческу в интервью digisport.

Отметим, что в прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу уже играли против "Барселоны". Оба матча киевляне проиграли - со счетом 2:1 и 0:4.