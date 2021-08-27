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Гендиректор Динамо: Незачем выходить в ЛЧ и надеяться на слабых соперников
Резо Чохонелидзе поделился мнением о результатах жеребьевки ЛЧ
фото - Олександр Приходько
Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе высказался о результатах жеребьевки Лиги чемпионов. Динамовцы сыграют в одной группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".
- Результатами жеребьевки мы, в целом, удовлетворены. Второй год подряд мы проверим свои силы в матчах с "Барселоной", сыграем с одной из сильнейших на данный момент команд Европы "Баварией", а также встретимся с крепкой "Бенфикой". Я не раз ранее говорил, что совершенствоваться лучше в матчах с соперниками самого высокого класса.
- И все же, не было чувства небольшого разочарования, когда во время жеребьевки "уплыл" вариант оказать в группе G вместе "Лиллем", "Севильей" и "Зальцбургом", где каждый вполне может обыграть каждого?
- Нет, абсолютно. Незачем выходить в Лигу чемпионов и надеяться на потенциально более слабых соперников. В прошлом сезоне наши игроки, многие из которых очень молоды, получили огромный опыт в матчах с "Барселоной" и "Ювентусом", стали сильнее, уверенно завоевали чемпионство в Премьер-Лиге, и уже летом отлично проявили себя на чемпионате Европы. А сейчас в национальную сборную получили вызов сразу 10 футболистов. Это только подтверждает мои слова о том, что сильнее можно становиться только через матчи с лучшими командами.
- В недавнем интервью после одного из матчей чемпионата Испании наставник "Барселоны" Рональд Куман сказал, что без Месси его команду уже не боятся так, как раньше. Будет ли легче "Динамо" против каталонцев без легенды в составе?
- Не думаю. Наверное, им все же понадобится полтора-два года, чтобы перестроиться и полностью адаптироваться к отсутствию Месси, но при всем при этом "Барса" - соперник высочайшего уровня. Тем не менее, мы готовы к игре и с ними, и с другими командами. Понимая, что в еврокубках нас ожидают только лучшие соперники, в межсезонье Мирча Луческу поставил цель сыграть с командами высокого уровня. Мы провели спарринги с "Ниццей", "Фенербахче", "Интером", увидели свои ошибки, поняли что нужно исправить и подойдем к старту группового турнира только сильнее", - отметил Чохонелидзе.
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