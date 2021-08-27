Шелаев: У Шахтера в группе ЛЧ больше шансов, чем у Динамо

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"Следует признать, что жребий для украинских команд оказался неудачным. На мой взгляд, у "Шахтера" выше шансы, чем у "Динамо" оказаться среди двух лучших команд в своей группе.

Все же, "горняки" качественно поработали на трансферном рынке и довольно существенно укрепились, тогда, как "Реал" и "Интер" не избежали потерь, как среди игроков, так и в тренерском корпусе. И если даже "Шахтеру" не удастся бросить вызов испанскому и итальянскому грандам, то шансы продолжить выступления в Лиге Европы у него явно выше, чем у четвертого участника этой группы - "Шерифа".

Что касается "Динамо", то будет успехом, если киевляне опередят "Бенфику" в борьбе за третье место. Все же, "Бавария" и "Барселона" - это команды совсем другого уровня", - сказал Шелаев.