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Шелаев: У Шахтера в группе ЛЧ больше шансов, чем у Динамо
У горняков в группе есть Шериф
УЕФА
Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал
"Следует признать, что жребий для украинских команд оказался неудачным. На мой взгляд, у "Шахтера" выше шансы, чем у "Динамо" оказаться среди двух лучших команд в своей группе.
Все же, "горняки" качественно поработали на трансферном рынке и довольно существенно укрепились, тогда, как "Реал" и "Интер" не избежали потерь, как среди игроков, так и в тренерском корпусе. И если даже "Шахтеру" не удастся бросить вызов испанскому и итальянскому грандам, то шансы продолжить выступления в Лиге Европы у него явно выше, чем у четвертого участника этой группы - "Шерифа".
Что касается "Динамо", то будет успехом, если киевляне опередят "Бенфику" в борьбе за третье место. Все же, "Бавария" и "Барселона" - это команды совсем другого уровня", - сказал Шелаев.
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