  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шелаев: У Шахтера в группе ЛЧ больше шансов, чем у Динамо
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шелаев: У Шахтера в группе ЛЧ больше шансов, чем у Динамо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У горняков в группе есть Шериф

Шелаев: У Шахтера в группе ЛЧ больше шансов, чем у Динамо

УЕФА

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал результаты жребия группового этапа ЛЧ 2021/22 для украинских команд.

"Следует признать, что жребий для украинских команд оказался неудачным. На мой взгляд, у "Шахтера" выше шансы, чем у "Динамо" оказаться среди двух лучших команд в своей группе.

Все же, "горняки" качественно поработали на трансферном рынке и довольно существенно укрепились, тогда, как "Реал" и "Интер" не избежали потерь, как среди игроков, так и в тренерском корпусе. И если даже "Шахтеру" не удастся бросить вызов испанскому и итальянскому грандам, то шансы продолжить выступления в Лиге Европы у него явно выше, чем у четвертого участника этой группы - "Шерифа".

Что касается "Динамо", то будет успехом, если киевляне опередят "Бенфику" в борьбе за третье место. Все же, "Бавария" и "Барселона" - это команды совсем другого уровня", - сказал Шелаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Шелаев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
romajan (Киев)
27.08.2021 в 17:24
капитан очевидность
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
27.08.2021 в 17:17
Всё верно,дЫнаме в ЛЧ хана ...
Ответить
0
-1
Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 17:28
Где там метаглист?
Ответить
0
0
Chuzman
27.08.2021 в 17:32
пенальтист.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...