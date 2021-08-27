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Директор Бенфики: Сильная группа. Динамо выдало хороший старт сезона
Реакция на жеребьевку группы ЛЧ от представителей Бенфики
slbenfica.pt
Технический директор "Бенфики" Луизао поделился своим мнением о жеребьевке
"Это сильная группа. Мы прекрасно сыграли в Эйндховене, прошли ПСВ, чтобы стать одними из лучших.
"Бавария" не нуждается в представлениях, и хотя у них произошли изменения на тренерском мостике – это команда с большими игроками. В "Барселоне" мы встретим старого знакомого, тренера Рональда Кумана. Что касается "Динамо", то киевляне выдали хороший старт сезона", - сказал Луизао.
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