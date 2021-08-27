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Директор Бенфики: Сильная группа. Динамо выдало хороший старт сезона

Лига Чемпионов
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Реакция на жеребьевку группы ЛЧ от представителей Бенфики

Директор Бенфики: Сильная группа. Динамо выдало хороший старт сезона

slbenfica.pt

Новина українською

Технический директор "Бенфики" Луизао поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. Португальцы попали в группу E, где встретится с “Барселоной”, “Баварией” и “Динамо” Киев.

"Это сильная группа. Мы прекрасно сыграли в Эйндховене, прошли ПСВ, чтобы стать одними из лучших.

"Бавария" не нуждается в представлениях, и хотя у них произошли изменения на тренерском мостике – это команда с большими игроками. В "Барселоне" мы встретим старого знакомого, тренера Рональда Кумана. Что касается "Динамо", то киевляне выдали хороший старт сезона", - сказал Луизао.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Бенфика

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