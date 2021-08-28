Официально. Динамо и Шахтер будут играть домашние матчи ЛЧ в Киеве

Обе украинские команды, которые будут представлять Украину в групповом этапе Лиги Чемпионов будут играть на "Олимпийском" в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Несмотря на приглашение "Металлиста" проводить матчи "Шахтера" в Харькове , "горняки" выбрали самый большой стадион страны.

Первым на НСК "Олимпийский" сыграет "Динамо". Подопечные Луческу в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов примут "Бенфику" 14 сентября. Ровно через две недели проведет свой домашний матч и "Шахтер" - против "Интера" 28 сентября.

Напомним, что и в прошлом сезоне оба украинских гранда принимали соперников в групповом этапе ЛЧ на "Олимпийском".