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Официально. Динамо и Шахтер будут играть домашние матчи ЛЧ в Киеве
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Обе украинские команды, которые будут представлять Украину в групповом этапе Лиги Чемпионов будут играть на "Олимпийском" в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
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Первым на НСК "Олимпийский" сыграет "Динамо". Подопечные Луческу в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов примут "Бенфику" 14 сентября. Ровно через две недели проведет свой домашний матч и "Шахтер" - против "Интера" 28 сентября.
Напомним, что и в прошлом сезоне оба украинских гранда принимали соперников в групповом этапе ЛЧ на "Олимпийском".
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