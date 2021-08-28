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Официально. Динамо и Шахтер будут играть домашние матчи ЛЧ в Киеве

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Харьков этой весной без еврокубков

Официально. Динамо и Шахтер будут играть домашние матчи ЛЧ в Киеве

Новина українською

Обе украинские команды, которые будут представлять Украину в групповом этапе Лиги Чемпионов будут играть на "Олимпийском" в Киеве. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Несмотря на приглашение "Металлиста" проводить матчи "Шахтера" в Харькове, "горняки" выбрали самый большой стадион страны.

Первым на НСК "Олимпийский" сыграет "Динамо". Подопечные Луческу в стартовом туре группового этапа Лиги Чемпионов примут "Бенфику" 14 сентября. Ровно через две недели проведет свой домашний матч и "Шахтер" - против "Интера" 28 сентября.

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Напомним, что и в прошлом сезоне оба украинских гранда принимали соперников в групповом этапе ЛЧ на "Олимпийском".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.08.2021 в 14:39
Пойду поддержать))))
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+1
-2
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Next-R (Киев)
28.08.2021 в 15:19
Напиши в якому ти секторі
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
28.08.2021 в 14:25
Зря Шахтер не согласился на Харьков
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+2
-1
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Next-R (Киев)
28.08.2021 в 15:20
Скрєпа ватна: який зв'язок військовою агресією рашки-парашки з "Майданом"?
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0
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 15:27
Прямой.
0
0
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trafalgar (Запорожье)
28.08.2021 в 14:15
жаль,лучше бы Шахта в Харькове была,и люди бы хотели еврокубки и мне быстрее приехать на матч
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+2
0
dabo45
28.08.2021 в 13:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
jmen2986 (Kiev)
28.08.2021 в 13:38
Как неожиданно !
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+3
0


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