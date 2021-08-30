Шериф Вернидуба потерял ключевого игрока перед матчем с Шахтером в ЛЧ

"Шериф", который является соперником донецкого "Шахтера" по групповому этапу Лиги чемпионов, лишился одного из своих ключевых футболистов Энрике Луваннора.

Бразилец с молдавским паспортом перебрался в "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии. Детали соглашения не сообщаются.

Луаваннор выступал за клуб из Тирасполя с 2011 по 2014 год, а после этого 7 лет провел в чемпионате ОАЭ. В начале июля этого года он вернулся в "Шериф", но, как оказалось, ненадолго.

В исторической для "Шерифа" квалификации ЛЧ 31-летний нападающий отметился 4 голами и 1 ассистом в 7 матчах.

Напомним, 15 сентября подопечные Юрия Вернидуба сыграют домашний матч против "Шахтера". Ответная игра пройдет в Киеве 7 декабря.