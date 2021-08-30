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Палкин: Для Шахтера с Монако была игра года и мы её сделали
На кону стояло многое
facebook.com/Palkin.Sergey
Гендиректор "
"Я хотел бы поздравить наших болельщиков, поздравить клуб, поздравить президента, футболистов. Для нас, по большому счёту, была игра года и мы её сделали.
Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.
На кону было многое - инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем", — сказал функционер.
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