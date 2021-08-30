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Палкин: Для Шахтера с Монако была игра года и мы её сделали

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На кону стояло многое

Палкин: Для Шахтера с Монако была игра года и мы её сделали

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Я хотел бы поздравить наших болельщиков, поздравить клуб, поздравить президента, футболистов. Для нас, по большому счёту, была игра года и мы её сделали.

Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.

На кону было многое - инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем", — сказал функционер.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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tolina-ystas (Краматорск)
30.08.2021 в 18:06
Да инвестиции в новых футболистов и тренерский штаб есть а вот игру вы пока только проповедуете но не играете.
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0
0
kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:32
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
30.08.2021 в 17:04
Чи слід це розуміти так, що всі завдання на рік вже виконані і сезон можна вважати завершеним? Ну, тоді й не дивно, що Шахтар вчергове втратив очки в останньому турі.
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
30.08.2021 в 16:52
Бла-бла-бла.. теперь после каждого матча УПЛ, где они обосрутся, они будут говорить - зато мы в Лигу чемпионов попали?? Так с такой игрой вас там будут выносить с двузначным счетом
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+2
-1


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