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Ярославский: Шахтер матчи Лиги чемпионов должен играть в Харькове

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Харьковчане продолжают зазывать Шахтер

Ярославский: Шахтер матчи Лиги чемпионов должен играть в Харькове

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский пригласил "Шахтера" проводить матчи группового раунда Лиги чемпионов в Харькове.

"Я сказал Сереже Палкину и Дарио Срне, что "Шахтер" должен в групповом этапе играть на ОСК "Металлист". Ну вы слышали, как стадион болел на игре с "Монако"? Стадион ни на секунду не замолкал. "Шахтер" это украинская команда. Это наш друг — Ринат Ахметов. Мы — за "Шахтер".

Когда мы будем биться с "Шахтером" в Премьер-лиге, то мы будем за "Металлист", а против "Монако" мы болели за "Шахтер". Мы желаем "Шахтеру" успехов, удач, побед. Мы будем болеть за него все время. Не только Марлос связан с "Металлистом", а и Мудрик воспитанник нашей академии. Мы очень рады и счастливы, что такие игроки играют в суперкоманде "Шахтер", и принесли ей победу фактически.

Мы за футбол. За "Шахтер". А "Металлист" — наше сердце", — сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
31.08.2021 в 00:06
Фу мерзкий тип....Эти уроды разгромили стадион, "кинули" болел, а этот лижет....Фу мерзко...
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0
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rjhxb61@ukr.net (киев)
31.08.2021 в 00:03
Это кому он подлизал попец?
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+1
-2


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