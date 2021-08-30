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Ярославский: Шахтер матчи Лиги чемпионов должен играть в Харькове
Харьковчане продолжают зазывать Шахтер
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "
"Я сказал Сереже Палкину и Дарио Срне, что "Шахтер" должен в групповом этапе играть на ОСК "Металлист". Ну вы слышали, как стадион болел на игре с "Монако"? Стадион ни на секунду не замолкал. "Шахтер" это украинская команда. Это наш друг — Ринат Ахметов. Мы — за "Шахтер".
Когда мы будем биться с "Шахтером" в Премьер-лиге, то мы будем за "Металлист", а против "Монако" мы болели за "Шахтер". Мы желаем "Шахтеру" успехов, удач, побед. Мы будем болеть за него все время. Не только Марлос связан с "Металлистом", а и Мудрик воспитанник нашей академии. Мы очень рады и счастливы, что такие игроки играют в суперкоманде "Шахтер", и принесли ей победу фактически.
Мы за футбол. За "Шахтер". А "Металлист" — наше сердце", — сказал Ярославский.
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