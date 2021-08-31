  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в выездном матче обыграл кипрский Аполлон
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в выездном матче обыграл кипрский Аполлон

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ответный поединок состоится 9 сентября в Харькове

Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в выездном матче обыграл кипрский Аполлон

womensfootball.com.ua

Новина українською

Харьковский "Жилстрой-1" в гостях обыграл кипрский "Аполлон" в первом поединке второго раунда женской Лиги чемпионов.

Матч в Лимассоле прошел в абсолютно равной борьбе. Украинки открыли счет уже на 11-й минуте, но еще до перерыва кипрские футболистки сравняли - 1:1.

Этот счет сохранялся почти до финального свистка, но на 88-й минуте Ольга Бойченко точным ударом принес победу "Жилстрою-1" - 2:1.

Читайте такжеЖилстрой-1 преодолел второй раунд квалификации в женскую Лигу Чемпионов

Ответный матч, после которого и определится участник группового раунда, пройдет 9 сентября в Харькове на ОСК "Металлист" (начало - в 18.00).

"Аполлон" (Кипр) - "Жилстрой-1" (Украина) - 1: 2 (1:1)

Голы: Фреда (29) - Овдийчук (11), Бойченко (88).

"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 45), Бойченко, Хаванская, Апанащенко (к), Петрик, Шевчук (Воронина, 79), Овдийчук, Садикоглу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
31.08.2021 в 22:19
Жилстрой? Совки убогие, вы бы еще даздраперма назвали.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...