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Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в выездном матче обыграл кипрский Аполлон
Ответный поединок состоится 9 сентября в Харькове
womensfootball.com.ua
Харьковский "Жилстрой-1" в гостях обыграл кипрский "Аполлон" в первом поединке второго раунда женской Лиги чемпионов.
Матч в Лимассоле прошел в абсолютно равной борьбе. Украинки открыли счет уже на 11-й минуте, но еще до перерыва кипрские футболистки сравняли - 1:1.
Этот счет сохранялся почти до финального свистка, но на 88-й минуте Ольга Бойченко точным ударом принес победу "Жилстрою-1" - 2:1.
Ответный матч, после которого и определится участник группового раунда, пройдет 9 сентября в Харькове на ОСК "Металлист" (начало - в 18.00).
"Аполлон" (Кипр) - "Жилстрой-1" (Украина) - 1: 2 (1:1)
Голы: Фреда (29) - Овдийчук (11), Бойченко (88).
"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 45), Бойченко, Хаванская, Апанащенко (к), Петрик, Шевчук (Воронина, 79), Овдийчук, Садикоглу.
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