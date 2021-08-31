Женская ЛЧ. Жилстрой-1 в выездном матче обыграл кипрский Аполлон

Харьковский "Жилстрой-1" в гостях обыграл кипрский "Аполлон" в первом поединке второго раунда женской Лиги чемпионов.

Матч в Лимассоле прошел в абсолютно равной борьбе. Украинки открыли счет уже на 11-й минуте, но еще до перерыва кипрские футболистки сравняли - 1:1.

Этот счет сохранялся почти до финального свистка, но на 88-й минуте Ольга Бойченко точным ударом принес победу "Жилстрою-1" - 2:1.

Читайте также Жилстрой-1 преодолел второй раунд квалификации в женскую Лигу Чемпионов

Ответный матч, после которого и определится участник группового раунда, пройдет 9 сентября в Харькове на ОСК "Металлист" (начало - в 18.00).

"Аполлон" (Кипр) - "Жилстрой-1" (Украина) - 1: 2 (1:1)

Голы: Фреда (29) - Овдийчук (11), Бойченко (88).

"Жилстрой-1": Яман, Алексанян, Шматко, Басанская (Кочнева, 45), Бойченко, Хаванская, Апанащенко (к), Петрик, Шевчук (Воронина, 79), Овдийчук, Садикоглу.