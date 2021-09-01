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Стартовала продажа билетов на матч ЛЧ Динамо - Бенфика
Стоимость билетов от 150 грн
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
"Динамо" объявило о старте продажи билетов на домашний матч группового этапа в Лиге чемпионов против португальской "Бенфики".
Стоимость билетов варьируется от 150 до 7 000 грн.
Для владельцев абонементов стоимость билетов на зарезервированные места ниже на 15%.
Абонементы на все домашние матчи в ЛЧ стоят от 360 до 16 800 грн, стоимость для владельцев сезонных абонементов ниже на 20%
Подробнее можно ознакомиться здесь.
Напомним, матч с "Бенфикой" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 сентября.
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