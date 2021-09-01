Стартовала продажа билетов на матч ЛЧ Динамо - Бенфика

"Динамо" объявило о старте продажи билетов на домашний матч группового этапа в Лиге чемпионов против португальской "Бенфики".

Стоимость билетов варьируется от 150 до 7 000 грн.

Для владельцев абонементов стоимость билетов на зарезервированные места ниже на 15%.

Абонементы на все домашние матчи в ЛЧ стоят от 360 до 16 800 грн, стоимость для владельцев сезонных абонементов ниже на 20%

Подробнее можно ознакомиться здесь.

Напомним, матч с "Бенфикой" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 сентября.