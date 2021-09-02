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Бенфика отказалась от предматчевой тренировки в Киеве
В столицу Украины делегация прилетит за день за игры
SL Benfica
14 сентября "Динамо" стартует в групповом турнире
По имеющейся информации, в рамках подготовки к игре с киевлянами "орлы" не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве. В столицу Украины делегация прилетит 13 сентября вечером.
Добавим, что накануне старта в Лиге чемпионов генеральной репетицией для "Динамо" станет матч УПЛ против "Металлиста 1925" (11 сентября), а "Бенфика" перед вылетом в Украину встретится с "Санта-Кларой".
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