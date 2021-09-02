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Бенфика отказалась от предматчевой тренировки в Киеве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В столицу Украины делегация прилетит за день за игры

Бенфика отказалась от предматчевой тренировки в Киеве

SL Benfica

Новина українською

14 сентября "Динамо" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. На своем поле в Киеве на НСК "Олимпийский" команда Мирчи Луческу будет принимать португальскую "Бенфику".

По имеющейся информации, в рамках подготовки к игре с киевлянами "орлы" не будут проводить предматчевую тренировку в Киеве. В столицу Украины делегация прилетит 13 сентября вечером.

Добавим, что накануне старта в Лиге чемпионов генеральной репетицией для "Динамо" станет матч УПЛ против "Металлиста 1925" (11 сентября), а "Бенфика" перед вылетом в Украину встретится с "Санта-Кларой".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
02.09.2021 в 18:17
Настолько уверенны в своей победе? Типа, мы их одной левой. Ну-ну!
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