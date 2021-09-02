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Бущан: Мы можем быть конкурентными в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Кипер Динамо высказался о жеребьевке группы ЛЧ

Бущан: Мы можем быть конкурентными в Лиге чемпионов

sport

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в интервью еженедельнику "Футбол" поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа ЛЧ сезона 2021/2022, в результате которой в соперники киевлянам достались "Бавария", "Барселона" и "Бенфика".

— Обрадовались, что вновь сыграете с "Барселоной"?

— На "Камп Ноу" я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками — по-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу!

— В группе еще "Бавария" и "Бенфика". Объективно "Динамо" будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?

— Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году. Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше.

— Как вам "Динамо" на фоне "Интера" (0:4 в товарищеском матче)?

— Были свои моменты, которые повлияли на неутешительный результат. В целом мы можем играть достойно даже с самыми сильными соперниками. Это хорошо, что мы имеем возможность через такие игры подготовиться к Лиге чемпионов. На сборах мы сыграли со многими хорошими командами уровня ЛЧ, и я вижу, что мы можем быть конкурентными в турнире.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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