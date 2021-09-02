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Бущан: Мы можем быть конкурентными в Лиге чемпионов
Кипер Динамо высказался о жеребьевке группы ЛЧ
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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в интервью еженедельнику "Футбол" поделился впечатлениями от
— Обрадовались, что вновь сыграете с "Барселоной"?
— На "Камп Ноу" я не играл, поэтому жребий воспринял нормально. Жаль, что не будет Месси. И очень хочется, чтобы эта Лига чемпионов прошла с болельщиками — по-настоящему распробовать эту чудесную атмосферу!
— В группе еще "Бавария" и "Бенфика". Объективно "Динамо" будет сложно бороться за выход из группы. Какой результат можно будет считать приемлемым?
— Говорить и обещать, что мы выйдем из группы — пустословие. Конечно, на футбольном поле нет ничего невозможного, но мы осознаем, какие у нас соперники, группа даже сильнее, чем в прошлом году. Однако в любом случае мы приложим все усилия, чтобы выступить лучше, чем в минувшем розыгрыше.
— Как вам "Динамо" на фоне "Интера" (0:4 в товарищеском матче)?
— Были свои моменты, которые повлияли на неутешительный результат. В целом мы можем играть достойно даже с самыми сильными соперниками. Это хорошо, что мы имеем возможность через такие игры подготовиться к Лиге чемпионов. На сборах мы сыграли со многими хорошими командами уровня ЛЧ, и я вижу, что мы можем быть конкурентными в турнире.
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