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Коноплянка, Мораес, Бондаренко и еще 27 игроков в заявке Шахтера на группу ЛЧ

Лига Чемпионов
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Официальная заявка горняков на групповой этап турнира

Коноплянка, Мораес, Бондаренко и еще 27 игроков в заявке Шахтера на группу ЛЧ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" подал официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков*, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин*

Защитники: 2. Додо, 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31. Исмаили, 44. Виктор Корниенко, 77. Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антонио*, 11. Марлос, 14. Тете*, 15. Артем Бондаренко*, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 25. Георгий Судаков*, 21. Алан Патрик, 38. Педриньо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо

*Заявлены по списку Б.

Напомним, что команда Роберто Де Дзерби сыграет в группе D с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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