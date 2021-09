Автор гола через себя в финале Лиги Чемпионов завершил карьеру

Хорватский форвард Марио Манджукич завершил футбольную карьеру, сообщает Фабрицио Романо. У нападающего было несколько предложений, но он решил повесить бутсы на гвоздь.

Official. Mario Mandzukic has retired from football. He received two proposals as free agent in the last few weeks but final decision has been made. ???????? #Mandzukic pic.twitter.com/QzAjDyV5HE