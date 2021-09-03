Автор гола через себя в финале Лиги Чемпионов завершил карьеру

Хорватский форвард Марио Манджукич завершил футбольную карьеру, сообщает Фабрицио Романо. У нападающего было несколько предложений, но он решил повесить бутсы на гвоздь.

Official. Mario Mandzukic has retired from football. He received two proposals as free agent in the last few weeks but final decision has been made. ???????? #Mandzukic pic.twitter.com/QzAjDyV5HE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2021

Последним клубом в карьере 35-летнего нападающего был "Милан". За пол года в клубе он провел 11 встреч и не отметился результативными действиями.

Напомним, что именно Марио Манджукич забил невероятный гол через себя в финале Лиги Чемпионов 2016/2017. Этот гол сравнял счёт во встрече, но потом "сливочные" собрались и вонзили 3 безответных мяча.

Марио Манджукич провел эффектную карьеру, сыграв за "Баварию", "Атлетико Мадрид" и "Ювентус". С мюнхенским клубом он завоевал трофей Лиги Чемпионов.