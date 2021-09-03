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Автор гола через себя в финале Лиги Чемпионов завершил карьеру

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не смотря на наличие предложений

Автор гола через себя в финале Лиги Чемпионов завершил карьеру

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хорватский форвард Марио Манджукич завершил футбольную карьеру, сообщает Фабрицио Романо. У нападающего было несколько предложений, но он решил повесить бутсы на гвоздь.

Последним клубом в карьере 35-летнего нападающего был "Милан". За пол года в клубе он провел 11 встреч и не отметился результативными действиями.

Напомним, что именно Марио Манджукич забил невероятный гол через себя в финале Лиги Чемпионов 2016/2017. Этот гол сравнял счёт во встрече, но потом "сливочные" собрались и вонзили 3 безответных мяча.

Марио Манджукич провел эффектную карьеру, сыграв за "Баварию", "Атлетико Мадрид" и "Ювентус". С мюнхенским клубом он завоевал трофей Лиги Чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Марио Манджукич Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Милан
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Комментарии (2)
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mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:05
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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genpet (Николаев)
03.09.2021 в 18:59
Роналду подпортил Манджукичу карьеру. У него было тихе життя в Ювентусе, место в основе, но пришел Кристиано и пришлось ретироваться в Милан, а там не заладилось
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