"Если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда", – Рикельме о переходе Лионеля

Хуан Роман Рикельме, бывший футболист сборной Аргентины, лучший игрок Южной Америки 2001 и текущий вице-президент "Бока Хуниорс", дал интервью ESPN. В нём он, помимо прочего, высказался о переходе Месси в "Пари Сен-Жермен".

"Месси лучший, потому что он любит играть в мяч.

Если "ПСЖ" не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда.

Я уверен, что Месси возьмет ЛЧ с "Пари Сен-Жермен" и вернётся в "Барселону", чтобы завершить карьеру", – заявил Рикельме.

Напомним, что Рикельме завершил карьеру в 2015 году. Он со сборной аргентины завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также серебро Кубка Америки в Венесуэле 2007 года.