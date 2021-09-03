  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда", – Рикельме о переходе Лионеля
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда", – Рикельме о переходе Лионеля

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аргентинец категорично высказался

"Если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда", – Рикельме о переходе Лионеля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хуан Роман Рикельме, бывший футболист сборной Аргентины, лучший игрок Южной Америки 2001 и текущий вице-президент "Бока Хуниорс", дал интервью ESPN. В нём он, помимо прочего, высказался о переходе Месси в "Пари Сен-Жермен".

"Месси лучший, потому что он любит играть в мяч.

Если "ПСЖ" не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда.

Я уверен, что Месси возьмет ЛЧ с "Пари Сен-Жермен" и вернётся в "Барселону", чтобы завершить карьеру", – заявил Рикельме.

Напомним, что Рикельме завершил карьеру в 2015 году. Он со сборной аргентины завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также серебро Кубка Америки в Венесуэле 2007 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хуан Роман Рикельме Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Национальная сборная Аргентины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com.ar

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
03.09.2021 в 19:27
ну это уже сектанство какое-то. Они и без Месси доходили далеко и были в финале. А собственно когда Барса с Месси в составе последний раз выигрывала ЛЧ?
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
03.09.2021 в 20:00
Перестань др.чить на Месси.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...