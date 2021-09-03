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"Если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда", – Рикельме о переходе Лионеля
Аргентинец категорично высказался
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хуан Роман Рикельме, бывший футболист сборной Аргентины, лучший игрок Южной Америки 2001 и текущий вице-президент "Бока Хуниорс", дал интервью ESPN. В нём он, помимо прочего, высказался о переходе Месси в "Пари Сен-Жермен".
"Месси лучший, потому что он любит играть в мяч.
Если "ПСЖ" не выиграет Лигу Чемпионов с Месси сейчас, они не выиграют её никогда.
Я уверен, что Месси возьмет ЛЧ с "Пари Сен-Жермен" и вернётся в "Барселону", чтобы завершить карьеру", – заявил Рикельме.
Напомним, что Рикельме завершил карьеру в 2015 году. Он со сборной аргентины завоевал золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине, а также серебро Кубка Америки в Венесуэле 2007 года.
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