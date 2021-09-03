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Кулач и Супряга в обойме. Официальная заявка Динамо на групповой этап Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Киевляне заявили на ЛЧ 30 игроков

Кулач и Супряга в обойме. Официальная заявка Динамо на групповой этап Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" подало официальную заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

На групповой этап турнира заявлены 30 футболистов: 25 игроков – по списку "А" и 5 – по списку "Б".

Вратари:

1. Георгий Бущан

35. Руслан Нещерет (заявка Б*)

51. Валентин Моргун (Б)

71. Денис Бойко

Защитники:

6. Никита Бурда

13. Артем Шабанов

16. Виталий Миколенко

20. Александр Караваев

24. Александр Тымчик

25. Илья Забарный (Б)

34. Александр Сирота (Б)

55. Константин Вивчаренко (Б)

94. Томаш Кендзера

Полузащитники:

5. Сергей Сидорчук

7. Беньямин Вербич

8. Владимир Шепелев

10. Николай Шапаренко

14. Карлос де Пена

15. Виктор Цыганков

17. Богдан Леднев

18. Александр Андриевский

19. Денис Гармаш

22. Витиньо

29. Виталий Буяльский

99. Денис Антюх

Нападающие:

9. Эрик Рамирес

28. Владислав Кулач

41. Артем Беседин

73. Илья Шкурин

89. Владислав Супряга

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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