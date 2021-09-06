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Билеты на матч Шахтер - Интер в Киеве поступили в свободную продажу
Поединок ЛЧ состоится 28 сентября
Фото: ФК Шахтер
В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет первый домашний матч против "Интера". Встреча состоится 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.
С понедельника, 6 сентября, билеты на поединок поступили в свободную продажу.
Стоимость билетов
Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.
Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Интер" можно:
- онлайн на shakhtar.com;
- на сайтах-партнерах клуба;
- в кассах НСК "Олимпийский".
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