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Билеты на матч Шахтер - Интер в Киеве поступили в свободную продажу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок ЛЧ состоится 28 сентября

Билеты на матч Шахтер - Интер в Киеве поступили в свободную продажу

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет первый домашний матч против "Интера". Встреча состоится 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.

С понедельника, 6 сентября, билеты на поединок поступили в свободную продажу.

Стоимость билетов

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;
SkyUp Club: 800 гривен;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;
The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;
Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Интер" можно:

- онлайн на shakhtar.com;
- на сайтах-партнерах клуба;
- в кассах НСК "Олимпийский".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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