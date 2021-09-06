Билеты на матч Шахтер - Интер в Киеве поступили в свободную продажу

В рамках группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет первый домашний матч против "Интера". Встреча состоится 28 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - 19:45.

С понедельника, 6 сентября, билеты на поединок поступили в свободную продажу.

Стоимость билетов

Standard: 150, 200, 300, 400, 500 и 600 гривен;

SkyUp Club: 800 гривен;

The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривен;

The Lounge (с пакетом гостеприимства): 5 000 гривен;

Sky Box: 13 000–15 000 гривен.

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Интер" можно:

- онлайн на shakhtar.com;

- на сайтах-партнерах клуба;

- в кассах НСК "Олимпийский".