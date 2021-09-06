Цыганык: Есть шансы, что Буяльский успеет восстановиться к матчу с Бенфикой

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о травме полузащитника " Динамо " Виталия Буяльского, а также о возможных сроках восстановления игрока.

"У Буяльского, по-моему, оторвалось крепление мышцы. Говорилось о том, что он точно пропустит 2 недели, а дальше все будет зависеть от процесса реабилитации.

Вы слышали, что Луческу в матче с "Бенфикой" особенно не рассчитывает на Буяльского. Я не был бы столь категоричен. Очень надеемся на то, что консервативный метод лечения завершится успешно и мы увидим Буяльского.

Я очень рассчитываю, что Буяльский сможет восстановиться к "Бенфике". Шансов не очень много, но несколько дней назад они еще были.

Если травма серьезная, то восстановление может занять 3-4 месяца. Это если серьезное повреждение или при плохом процессе реабилитации.

Поединок с "Бенфикой" - главный для "Динамо" со стратегической точки зрения. Домашний матч с "Бенфикой" - шанс заработать три очка и дальше развивать ситуацию так, как тебе удобно", - сказал Цыганык.