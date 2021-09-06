  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Цыганык: Есть шансы, что Буяльский успеет восстановиться к матчу с Бенфикой
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Есть шансы, что Буяльский успеет восстановиться к матчу с Бенфикой

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Шансы небольшие, но они есть

Цыганык: Есть шансы, что Буяльский успеет восстановиться к матчу с Бенфикой

Олександр Приходько

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о травме полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского, а также о возможных сроках восстановления игрока.

"У Буяльского, по-моему, оторвалось крепление мышцы. Говорилось о том, что он точно пропустит 2 недели, а дальше все будет зависеть от процесса реабилитации.

Вы слышали, что Луческу в матче с "Бенфикой" особенно не рассчитывает на Буяльского. Я не был бы столь категоричен. Очень надеемся на то, что консервативный метод лечения завершится успешно и мы увидим Буяльского.

Я очень рассчитываю, что Буяльский сможет восстановиться к "Бенфике". Шансов не очень много, но несколько дней назад они еще были.

Если травма серьезная, то восстановление может занять 3-4 месяца. Это если серьезное повреждение или при плохом процессе реабилитации.

Поединок с "Бенфикой" - главный для "Динамо" со стратегической точки зрения. Домашний матч с "Бенфикой" - шанс заработать три очка и дальше развивать ситуацию так, как тебе удобно", - сказал Цыганык.

Напомним, что матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика" состоится 14 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 20:14
И сразу после восстановления вынесет всех соперников в ЛЧ!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...