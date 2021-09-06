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Цыганык: Есть шансы, что Буяльский успеет восстановиться к матчу с Бенфикой
Шансы небольшие, но они есть
Олександр Приходько
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о травме полузащитника "
"У Буяльского, по-моему, оторвалось крепление мышцы. Говорилось о том, что он точно пропустит 2 недели, а дальше все будет зависеть от процесса реабилитации.
Вы слышали, что Луческу в матче с "Бенфикой" особенно не рассчитывает на Буяльского. Я не был бы столь категоричен. Очень надеемся на то, что консервативный метод лечения завершится успешно и мы увидим Буяльского.
Я очень рассчитываю, что Буяльский сможет восстановиться к "Бенфике". Шансов не очень много, но несколько дней назад они еще были.
Если травма серьезная, то восстановление может занять 3-4 месяца. Это если серьезное повреждение или при плохом процессе реабилитации.
Поединок с "Бенфикой" - главный для "Динамо" со стратегической точки зрения. Домашний матч с "Бенфикой" - шанс заработать три очка и дальше развивать ситуацию так, как тебе удобно", - сказал Цыганык.
Напомним, что матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика" состоится 14 сентября.
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